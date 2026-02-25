El segundo documental de Galidoc en Carballo aborda los conflictos sociales de A Fonsagrada

Fotograma de 360 curvas cedida

El Casino de Carballo acoge este sábado (19.00 horas) el segundo documental de Galidoc, ‘360 curvas’, un trabajo del baiés Alejandro Gándara Porteiro y de la estradense Ariadna Silva Fernández, dos cineastas con marcada sensibilidad por el lenguaje documental y la relación con el territorio.

Alejandro codirigió ‘Dorothé na Vila’, finalista de los Mestre Mateo, y distintos formatos documentales; Ariadna destaca por los cortos ‘Friccións’ y ‘O intruso’. Sus obras fueron seleccionadas en festivales como Play-Doc o Novos Cinemas.

En 2024 inician su primer proyecto conjunto, ‘360 curvas’, un documental sobre los conflictos sociales ocurridos a comienzos de los años 90 en A Fonsagrada. Las 360 curvas que separan A Fonsagrada de Lugo no solo son un accidente geográfico, sino que simbolizan la distancia entre los habitantes de la villa y los lugares donde se toman las decisiones que condicionan su futuro.

Este film reconstruye la historia de un pueblo que lucha por su supervivencia, por mantener sus servicios y por frenar una despoblación que continúa marcando su destino. Habrá un coloquio posterior con los directores, para compartir impresiones con el público y profundizar en el contexto social y político del documental.