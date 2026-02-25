Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El segundo documental de Galidoc en Carballo aborda los conflictos sociales de A Fonsagrada

Un recorrido por la historia del concello lucense y sus luchas frente a la despoblación y la pérdida de servicios

Redacción
25/02/2026 21:37
Fotograma de 360 curvas
Fotograma de 360 curvas
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

 El Casino de Carballo acoge este sábado (19.00 horas) el segundo documental de Galidoc, ‘360 curvas’, un trabajo del baiés Alejandro Gándara Porteiro y de la estradense Ariadna Silva Fernández, dos cineastas con marcada sensibilidad por el lenguaje documental y la relación con el territorio. 

Alejandro codirigió ‘Dorothé na Vila’, finalista de los Mestre Mateo, y distintos formatos documentales; Ariadna destaca por los cortos ‘Friccións’ y ‘O intruso’. Sus obras fueron seleccionadas en festivales como Play-Doc o Novos Cinemas. 

En 2024 inician su primer proyecto conjunto, ‘360 curvas’, un documental sobre los conflictos sociales ocurridos a comienzos de los años 90 en A Fonsagrada. Las 360 curvas que separan A Fonsagrada de Lugo no solo son un accidente geográfico, sino que simbolizan la distancia entre los habitantes de la villa y los lugares donde se toman las decisiones que condicionan su futuro. 

Este film reconstruye la historia de un pueblo que lucha por su supervivencia, por mantener sus servicios y por frenar una despoblación que continúa marcando su destino. Habrá un coloquio posterior con los directores, para compartir impresiones con el público y profundizar en el contexto social y político del documental. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Obras en uno de los campos de fútbol de As Eiroas

Carballo profesionaliza la gestión del mantenimiento de los campos de fútbol
A. Pérez Cavolo
Desfile y concurso de Entroido en Carballo

Cances celebra su Entroido el 28 de febrero con una gran fiesta
Redacción
Fotograma de 360 curvas

El segundo documental de Galidoc en Carballo aborda los conflictos sociales de A Fonsagrada
Redacción
Baile de mayores, este domingo en Carballo

Los domingos de baile siguen en Carballo con música en directo
Redacción