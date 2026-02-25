La Diputación aprueba ayudas para personal técnico de cultura en municipios de la comarca

Representación teatral en la Casa de Cultura de Cee EC

La Diputación ha hecho pública la resolución provisional del programa de subvenciones destinado a financiar los gastos de personal técnico en los servicios municipales de cultura este año.

Estas ayudas garantizan la dinamización cultural y la gestión técnica de calidad en los concellos y entidades locales menores. Las subvenciones para técnico de gestión cultural a tiempo completo se sitúan en 14.895 euros, mientras que para el personal de animación sociocultural la cuantía es de 9.650 euros.

En la modalidad sociocultural se verán beneficiados los concellos de Camariñas, Fisterra y Laxe. Por otra parte, en la modalidad de gestión cultural las ayudas provisionales recaen, entre otros municipios, en Cabana, Cee, Mazaricos y Vimianzo.

La resolución también incluye un apartado de concesiones condicionadas para ayuntamientos como Carballo, Dumbría, Malpica o Ponteceso.

Tras el plazo de diez días para presentar alegaciones, y de no producirse comunicación alguna, se dictará la resolución definitiva que permitirá el cobro a los beneficiario