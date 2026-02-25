Los domingos de baile siguen en Carballo con música en directo

Baile de mayores en Carballo Raúl López Molina

La Concejalía de la Tercera Edad de Carballo ya cuenta con la programación musical para el mes de marzo de los domingos de baile, que tienen cada vez una mayor aceptación entre la población. El cartel comienza este domingo 1 de marzo con una nueva actuación en directo, que seguirán el resto de jornadas.

El 1 de marzo la música correrá a cargo del dúo Élite. El siguiente domingo 8 de marzo la jornada estará animada por el dúo Marineda. Las actuaciones musicales continuarán el 15 de marzo, con Mar de Caión; el 22 de marzo, con Mar Davila; y concluirán el día 29, con el trío Karma. Como es habitual, todas las sesiones de baile serán en el mercado de abastos de Carballo, entre la seis de la tarde y las nueve de la noche. Las sesiones de bailes son muy concurridas en toda la Costa da Morte, tanto los sábados como los domingos en los distintos concellos