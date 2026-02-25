Una jornada de Axober destaca la importancia del diseño de cocinas profesionales

Marcos Roig explica a los profesionales diversas cuestiones sobre las cocinas | cedida

El pasado martes se celebró en Carballo una jornada profesional organizada por Axober, centrada en la importancia de un buen diseño en las cocinas profesionales como elemento clave para mejorar la eficiencia, seguridad y rendimiento de los establecimientos hosteleros.

La jornada contó con Marcos Roig, representante de Grupo Roig, quien explicó de manera detallada los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar una cocina profesional.

Durante su intervención se abordaron cuestiones como la correcta colocación de los equipos, la comparativa de las principales marcas del mercado, la elección de los materiales según su uso y finalidad, y los sistemas de extracción con compensación de aire inductor, fundamentales para garantizar espacios funcionales, seguros y eficientes.

“Estas xornadas permiten achegar coñecemento técnico e solucións prácticas aos hostaleiros da comarca, que son unha peza fundamental do noso tecido empresarial”, subrayó el presidente de Axober, Diego Iglesias.

Como cierre de la sesión, Miguel Silvaredonda, junto con parte de su alumnado de FP Básica de Hostelería, ofreció unos pinchos elaborados por los propios estudiantes, poniendo en valor la importancia de la formación práctica y el futuro profesional del sector hostelero.