Cocidos “á nosa ma NEIRA” en el restaurante carballés hasta mediados del mes de marzo

Responsables del restaurante Neira en Carballo Mar Casal

El restaurante Neira de Carballo, en la calle Perú 9 (antes Chochi) apura la época de cocidos hasta mediados de marzo, de la mano de Sergio Fernández Neira, que cuenta con una amplia experiencia en cocina. Especializado en un peculiar cocido “á nosa ma NEIRA”, de croquetas de chorizo, cacheira prensada, arroz de lacón con grelos y filloas rellenas, todavía se podrá disfrutar unos días más en este establecimiento.

El lucense Sergio Fernández Neira realizó sus estudios de cocina en el Centro Superior de Hostelería de Santiago, y desde hace 19 años lleva sus conocimientos en los fogones por la provincia coruñesa, en estos momentos en la capital de Bergantiños, donde triunfa con el cocido "á nosa ma NEIRA".