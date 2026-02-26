El Plan Único financió en la Costa da Morte 764 obras por 150,6 millones de euros en nueve años

Representantes municipales y de la Diputación, este jueves en el campo de la fiesta de Artes, que se ejecutó con fondos del Plan Único Mar Casal

El Plan Único puesto en marcha por la Diputación de A Coruña hace ya nueve años se ha convertido en el instrumentos más importante de financiación de obras en la Costa da Morte. El balance de inversiones desde su creación así lo confirma: 764 obras ejecutadas por un importe de 150,6 millones de euros.

Así lo destacó este jueves el presidente provincial, Valentín González Formoso, en una visita institucional realizada a Carballo que es, precisamente, el municipio coruñés que por sus características (tamaño, población, dispersión) más fondos provinciales recibe todos los años. En concreto, la capital de Bergantiños ha recibido de la Diputación a cargo del Plan Único más de 24,7 millones para financiar un total de 55 obras, la mayoría de ellas en el rural, como el campo de la fiesta de Artes, hasta donde se desplazaron los representantes políticos durante la mañana.

O Plan Único dalle a cada concello o que lle corresponde Daniel Pérez, alcalde de Carballo

“A propia configuración territorial e demográfica de Carballo fai que sexa o municipio que maior achega recibe dos 93 da provincia, o que demostra que o POS+ non responde a decisións políticas ou discrecionais, senón a un sistema xusto que garante un reparto equitativo dos recursos”, destacó González Formoso. Por su parte, el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, recalcó la importancia de estos fondos provinciales, sobre todo con un sistema de financiación que limita la capacidad inversora de los ayuntamientos.

“Asumimos moitas competencias impropias, como o servizo de axuda no fogar”, afirmó Pérez, destacando el sistema de reparto de fondos del Plan Único frente a otros. "O Plan Único dalle a cada concello o que lle corresponde”, enfatizó el regidor. Pérez que afirmó que este año el Concello destinará buena parte del POS a financiar gasto corriente y que las inversiones se centrarán en seguir mejorando los servicios del rural. El alcalde recordó algunas de las obras de mejora en la red de saneamiento y abastecimiento, o la mejora de caminos municipales en parroquias como Goiáns, Artes o Rus gracias a los millones de euros que el Concello recibe todos los años dentro del plan.

Impacto comarcal

Si bien Carballo es el municipio que recibe más fondos, lo cierto es que para todos los concellos de la Costa da Morte, este plan de la Diputación es que el permite realizar la mayor parte de las inversiones importantes, en especial en los municipios más pequeños. En términos comarcales, los datos reflejan un reparto amplio y sostenido. En los últimos nueve años Cabana recibió más de 8,5 millones de euros, lo que le permitió ejecutar un total de 40 obras. En tanto, Camariñas suma más de 6,4 millones en la década, con 39 actuaciones financiadas.

En Cee un total de 57 obras salieron adelante desde 2017 gracias al Plan Único y a los 7,17 millones de euros que recibió de los fondos provinciales. Cerceda supera los 9,36 millones en total y 64 actuaciones y Corcubión, por su parte, alcanza los 2,4 millones acumulados, con 25 obras financiadas. Coristanco acumula más de 11,3 millones y 38 actuaciones; Dumbría supera los 8,8 millones en la década con 59 obras, y Fisterra alcanza casi 5 millones y 38 intervenciones. A Laracha destaca con 13,24 millones acumulados y 74 obras ejecutadas desde 2017, con una asignación de 1,3 millones en 2026.

Non só melloramos infraestruturas, tamén dinamizamos a economía das nosas vilas e contribuímos a fixar poboación Valentín González Formoso

Laxe supera los 4,78 millones y 29 actuaciones, mientras que Malpica suma más de 6,89 millones y 49 obras. Muxía alcanza 9,45 millones y 53 intervenciones financiadas, Ponteceso roza los 9 millones y 27 obras, y Vimianzo supera los 13,79 millones con 70 actuaciones ejecutadas. Zas acumula 9,75 millones y 47 obras en el periodo. El presidente provincial puso el acento en la filosofía del programa: autonomía municipal.

“Falamos de investimentos en abastecemento e saneamento, mellora de estradas e espazos públicos, iluminación, equipamentos ou servizos básicos, pero tamén de garantir o funcionamento diario dos servizos municipais e atender ás persoas que máis o precisan”, señaló Formoso. El mandatario insistió en que el plan permite que cada concello decida el destino de los fondos, ya sea para obras, refuerzo de servicios o políticas sociales.

Formoso también subrayó el impacto económico y laboral del plan. Según recordó, cada millón de euros invertido en obras sostiene o genera alrededor de 17 empleos, lo que convierte al POS+ en un motor directo de actividad económica para las empresas locales de construcción, servicios y suministros. “Non só melloramos infraestruturas, tamén dinamizamos a economía das nosas vilas e contribuímos a fixar poboación”, afirmó. Formoso comparó además el esfuerzo inversor provincial con el de otras administraciones. El pasado año, la inversión del Plan Único en la provincia alcanzó la cifra récord de 138 millones de euros, superando en 20 millones lo destinado por la Xunta de Galicia al conjunto de los municipios gallegos a través del Fondo de Cooperación Local.

En este sentido, el presidente reiteró la necesidad de incrementar dicho fondo autonómico hasta un mínimo de 200 millones de euros para reforzar la capacidad financiera municipal. La diputada de Plans, Cristina García, incidió en el carácter diferencial del POS+ frente a otros modelos de financiación. “Da total autonomía aos concellos, fronte a plans finalistas que chegaban con proxectos xa decididos”, explicó. García añadió que el Plan Único permite “subsistir” a los municipios en un contexto en el que el sistema de financiación local “está a piques de colapsar”, dificultando la financiación de los servicios.