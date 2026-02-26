Mi cuenta

El sol vuelve a las ferias de Carballo y Vimianzo

Buen ambiente en los mercados debido al buen tiempo de la jornada 

Redacción
26/02/2026 21:52
Feria de Carballo
Feria de Carballo
Mar Casal
Las ferias semanales de Carballo y Vimianzo vivieron ayer una jornada soleada, animando los mercados de las respectivas localidades, tras muchas semanas de mal tiempo. En la capital de Bergantiños las verduras volvieron a ser las principales protagonistas, tanto para el consumo como para la plantación del huerto. 

La Praza do Concello se llenó de clientes y vecinos que disfrutaban de los primeros rayos del sol de la temporada y de las terrazas de la hostelería. En Vimianzo también se vivió una imagen similar durante toda la mañana. 

