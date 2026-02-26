Mi cuenta

Diario de Ferrol

La comunidad educativa alerta en Carballo sobre los problemas en las aulas de la Costa da Morte

El Pazo da Cultura acogió un encuentro de las Asambleas Abertas do Ensino Público

Redacción
26/02/2026 22:13
Asamblea del Profesorado en Carballo
Asamblea del Profesorado en el Pazo da Cultura de Carballo
Cedida
El Pazo da Cultura de Carballo acogió el pasado miércoles un encuentro de las Asambleas Abertas do Ensino Público en el que participaron representantes de numerosos centros educativos de la zona, familias y representantes sindicales de la CIG, poniendo en común las “problemáticas que asfixian o día a día nas aulas”, tal como explican los promotores de la iniciativa. 

Entre los principales problemas destacan las elevadas ratios, la falta de profesionales para atender a la diversidad del alumnado, graves deficiencias en las instalaciones, la excesiva burocracia y atribución continua de nuevas funciones y la pérdida de autoridad del profesorado. La idea de estas asambleas tras poner en común los problemas existentes es buscar un espacio donde “se poida tecer rede e construír un espazo que busque solucións”, indican. 

Para ello proponen que se incremente el número de centros implicados, se entregará un cuestionario a los centros para que prioricen las principales demandas, informar y sensibilizar a las familias sobre las problemáticas existentes, que afectan directamente al alumnado; así como crear una alianza entre las familias y el profesorado para informar sobre la situación del personal y la atención a la diversidad. 

