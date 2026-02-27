Mi cuenta

Carballo da el pistoletazo de salida a la Semana Santa con la presentación de su cartel

El 28 de marzo se leerá el pregón de las celebraciones, a cargo de Jesús Bello Mato

Redacción
27/02/2026 20:21
Presentación del cartel de Semana Santa de Carballo
Presentación del cartel de Semana Santa de Carballo
Mar Casal
La parroquia de Carballo dio el pistoletazo de salida a la Semana Santa con la presentación del cartel, realizado por Manuel Ángel García Gómez. Está cargado de un gran simbolismo, puesto que recoge la imagen del retablo restaurado del Cristo de la iglesia de Lema, símbolo profundamente arraigado en la comunidad.

 Las celebraciones cuentan con la colaboración activa de la Unidad Pastoral: las cofradías de la Borriquita – Santo Cristo da Paz, de Cristo da Mocidade, de Cristo da Milagrosa, del Santo Enterro, Nosa Señora da Piedade y Virxe dos Dolores y la Cofradía del Santísimo Sacramento, que procesiona la imagen de María con Cristo Resucitado el Domingo de Pascua. 

Uno de los elemento más significativos de la Semana Santa carballesa es el Cirio Pascual, cuidadosamente decorado por Charo Mato Ramos. Su luz, encendida en la Vigilia Pascual, representa a Cristo Resucitado, vencedor de la muerte, tal como destacó el párroco, José García Gondar en la presentación. Además, en la entrada del despacho parroquial puede visitarse una exposición de cirios pascuales, que muestra la belleza y el simbolismo de este signo central de la fe cristiana. El programa incluye el tradicional pregón de Semana Santa, que se celebrará el sábado 28 de marzo a cargo de Jesús Bello Mato. Su intervención servirá para introducir a la comunidad en el espíritu propio de estos días. 

A continuación, la Coral de Bergantiños ofrecerá un recital de música sacra. La procesión de las Dolores, el tradicional lavatorio de pies el Jueves Santo y el Domingo de Ramos son los actos principales en la localidad. García Gondar invita a la participación de las celebraciones durante estos días. De manera especial, se ha dirigido a la comunidad latina que ha llegado a Carballo durante los últimos años.

