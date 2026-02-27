El concierto de De Vacas en Carballo servirá para reclamar los derechos de las mujeres

La diputada Sol Agra presenta el programa del 8M EC

La diputada de Igualdade de la Diputación, Sol Agra, y la jefa de Servizo, Eva Ovenza, presentaron ayer la programación del organismo provincial alrededor del 8 de marzo, que este año se centra en la memoria histórica y en el papel de las mujeres en las luchas sociales y laborales, reivindicando su protagonismo en la transformación de las comunidades y en la conquista de derechos.

El programa pone el foco en la visibilización de mujeres que mantuvieron colectivos fundamentales como la reconversión naval de Ferrolterra o las movilizaciones del siglo XX. «Queremos incidir na resistencia, resiliencia, sororidade e no poder colectivo das mulleres para o avance social», indicó Sol Agra.

El concierto del grupo De Vacas el 7 de marzo en Carballo es uno de los principales evento de la Diputación en torno al 8M. El espectáculo, titulado ‘Vacanal Sinfónica’, contará con la participación del Coro da Ra baixo y una orquesta creada específicamente para este proyecto. Este concierto lanza un “mensaxe de reivindicación dos dereitos das mulleres” de forma lúdica, con la retranca irreverente de Faia Díaz, Inés Salvado Paula Romero, apoyada por la guitarra de Guille Martínez, tal como destacó Sol Agra.