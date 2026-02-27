Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El concierto de De Vacas en Carballo servirá para reclamar los derechos de las mujeres

El evento se incluye en las actividades del 8 de marzo de la Diputación, que fueron presentadas este viernes

Redacción
27/02/2026 22:37
La diputada Sol Agra presenta el programa del 8M
La diputada Sol Agra presenta el programa del 8M
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La diputada de Igualdade de la Diputación, Sol Agra, y la jefa de Servizo, Eva Ovenza, presentaron ayer la programación del organismo provincial alrededor del 8 de marzo, que este año se centra en la memoria histórica y en el papel de las mujeres en las luchas sociales y laborales, reivindicando su protagonismo en la transformación de las comunidades y en la conquista de derechos. 

El programa pone el foco en la visibilización de mujeres que mantuvieron colectivos fundamentales como la reconversión naval de Ferrolterra o las movilizaciones del siglo XX. «Queremos incidir na resistencia, resiliencia, sororidade e no poder colectivo das mulleres para o avance social», indicó Sol Agra.

 El concierto del grupo De Vacas el 7 de marzo en Carballo es uno de los principales evento de la Diputación en torno al 8M. El espectáculo, titulado ‘Vacanal Sinfónica’, contará con la participación del Coro da Ra baixo y una orquesta creada específicamente para este proyecto. Este concierto lanza un “mensaxe de reivindicación dos dereitos das mulleres” de forma lúdica, con la retranca irreverente de Faia Díaz, Inés Salvado Paula Romero, apoyada por la guitarra de Guille Martínez, tal como destacó Sol Agra. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El tramo carballés de la autovía de la Costa da Mort

Una constructora carballesa opta a ejecutar la prolongación de la autovía
A. Pérez Cavolo
Cocido O Quinteiro de Buño

Fiestas y cocidos en Noicela, Cances y Sísamo, boxeo en A Laracha y Foliada en Ponteceso, citas de este sábado
Redacción
Una de las actividades de Lumieira en Carballo

Lumieira organiza un debate sobre educación con perspectiva de género para el 5 de marzo
Redacción
La diputada Sol Agra presenta el programa del 8M

El concierto de De Vacas en Carballo servirá para reclamar los derechos de las mujeres
Redacción