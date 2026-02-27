Fiestas y cocidos en Noicela, Cances y Sísamo, boxeo en A Laracha y Foliada en Ponteceso, citas de este sábado

Un cocido reciente en Buño Raúl López

Los últimos coletazos del Entroido todavía son visibles en la Costa da Morte, con tres nuevas celebraciones en este sábado. La comisión de Noicela (Carballo) celebra su III Festa do Cocido en el camping Baldayo, a partir de las 15.00 horas. Los organizadores animan a acudir disfrazados. En la vecina parroquia de Cances, a partir de las 20.00 horas celebran su Festival de Entroido, con la música de Jedhill, chocolatada y degustación de postres tradicionales de la época.

También en Sísamo celebran su fiesta de Entroido este sábado, con sesión vermú a partir de las 13.00 horas. La comida, a base de entrantes, lacón asado con cachelos y postres de Entroido, será a partir de la 14.00 horas. Habrá animación musical, concurso de disfraces y juegos para los más pequeños.

Por la tarde en la capital de Bergantiños también se podrá disfrutar con el cine y el teatro. A las 19.00 horas en el Casino se proyectará el segundo documental del Galidoc, "360 curvas", del baiés Alejandro Gándara y la estradense Ariadna Silva. Una hora después, el Pazo da Cultura acoge el espectáculo "Iribarne", multipremiado y aclamado por la crítica que ya triunfó en el FIOT del 2024.

Por otra parte, en la vecina localidad de A Laracha tendrá lugar la primera velada de boxeo, a partir de las 18.30 horas, en el pabellón el IES Agra de Leborís.

En la Praza do Recheo de Ponteceso tendrá lugar la I Foliada Inllar a partir de las 18.00 horas con la actuación de Lorelia. Una hora después comienza la foliada propiamente dicha con la participación de una docena de agrupaciones tradicionales de la comarca.

Por otra parte, en el auditorio de Vimianzo se podrá disfrutar de la obra "Tolóptica", de Códido Azul, a las 20.30 horas, mientras que en Cee habrá una sesión de magia (19.30 horas) con Josua Kenneth.