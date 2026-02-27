Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Lumieira organiza un debate sobre educación con perspectiva de género para el 5 de marzo

Mujeres educadoras y Narciso de Gabriel debatirán sobre el pasado, presente y futuro en el ámbito educativo

Redacción
27/02/2026 22:45
Una de las actividades de Lumieira en Carballo
Una de las actividades de Lumieira en Carballo
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación Lumieira de Carballo continúa con la programación de los actos alrededor de su 50 aniversario, en este caso en el marco del Día Internacional da Muller que se celebra el próximo 8 de marzo. La entidad prepara para el día 5 de marzo un debate con el título “A educación das mulleres e as mulleres como educadoras”. 

Cuatro maestras, junto con Narciso De Gabriel, autor del libro “Xogando coa pólvora”, participan en este debate sobre el pasado, el presente y el futuro de la educación, en clave de género. Será en las Escolas do Xardín Agra de Caldas, a partir de las 20.00 horas. La asociación Lumieira anima a participar en este encuentro la próxima semana. La entrada será libre y gratuita. La propuesta cuenta con la colaboración del Concello de Carballo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El tramo carballés de la autovía de la Costa da Mort

Una constructora carballesa opta a ejecutar la prolongación de la autovía
A. Pérez Cavolo
Cocido O Quinteiro de Buño

Fiestas y cocidos en Noicela, Cances y Sísamo, boxeo en A Laracha y Foliada en Ponteceso, citas de este sábado
Redacción
Una de las actividades de Lumieira en Carballo

Lumieira organiza un debate sobre educación con perspectiva de género para el 5 de marzo
Redacción
La diputada Sol Agra presenta el programa del 8M

El concierto de De Vacas en Carballo servirá para reclamar los derechos de las mujeres
Redacción