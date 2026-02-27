Lumieira organiza un debate sobre educación con perspectiva de género para el 5 de marzo

Una de las actividades de Lumieira en Carballo IG

La asociación Lumieira de Carballo continúa con la programación de los actos alrededor de su 50 aniversario, en este caso en el marco del Día Internacional da Muller que se celebra el próximo 8 de marzo. La entidad prepara para el día 5 de marzo un debate con el título “A educación das mulleres e as mulleres como educadoras”.

Cuatro maestras, junto con Narciso De Gabriel, autor del libro “Xogando coa pólvora”, participan en este debate sobre el pasado, el presente y el futuro de la educación, en clave de género. Será en las Escolas do Xardín Agra de Caldas, a partir de las 20.00 horas. La asociación Lumieira anima a participar en este encuentro la próxima semana. La entrada será libre y gratuita. La propuesta cuenta con la colaboración del Concello de Carballo.