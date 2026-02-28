Cultura y empoderamiento femenino para celebrar el 8 de marzo en Carballo

Presentación del concierto de De Vacas, hace unos días en Carballo Mar Casal

El Concello de Carballo presentó una programación amplia, diversa y transversal para conmemorar el Día Internacional da Muller, el 8M, con un conjunto de actividades que combinan reflexión, creación cultural, participación ciudadana y procesos de empoderamiento femenino.

La concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, subraya que “o 8M non é só unha data simbólica, é unha oportunidade para reforzar o compromiso colectivo coa igualdade real, implicando a toda a sociedade desde diferentes ámbitos: a educación, a cultura, a participación e o crecemento persoal”.

La programación arrancará el jueves 5 de marzo con el debate “A educación das mulleres e as mulleres como educadoras”, organizado por la asociación Lumieira, en colaboración con el Concello. Participarán varias mujeres educadoras y Narciso de Gabriel, autor de ‘Xogando coa pólvora’, y además de abordar el papel de la mujer en la docencia, se reflexionará sobre los retos actuales en materia de igualdad en el ámbito educativo.

El viernes 6 el Pazo da Cultura acogerá la obra “Vitoria”, de Iria Pinheiro, que recupera la figura de Victoria Kent para poner en valor la memoria de las mujeres que lucharon por los derechos y libertades en un contexto adverso. Las entradas ya están a la venta.

El sábado 7 se llevará a cabo una sesión de destructoterapia, gestión emocional y liberación del estrés, dirigida a mujeres. El punto de encuentro será en el polígono de Bértoa y se combinan dinámicas físicas y emocionales que permiten canalizar tensiones acumuladas a través de la acción controlada, seguida de un proceso de relajación. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse en la agenda de carballo.gal.

En esa misma jornada hay otra cita del 8M, el concierto del grupo De Vacas, con música reivindicativa y mucho humor, a partir de las 20.00 en el Pazo da Cultura. Las entradas también están a la venta en billeteira.carballo.gal.

El 8 de marzo se realizará el acto central en la Praza do Concello. La jornada, presentada por Lupe Blanco, comenzará con la lectura de la Declaración del 8M, con la participación de una mujer de cada grupo político de la Corporación. Después habrá una jornada de sensibilización donde se elaborará un “Carballo de Igualdade”, juegos didácticos y sesión vermú con Sara Pose.

La celebración del 8M pretende ser un encuentro intergeneracional, con la participación de toda la ciudadanía, especialmente los más jóvenes, tal como indicó Maica Ures. Completan la programación cine y coloquio el 9 de marzo, “Adeus, Berta”, y el programa de empoderamiento femenino “Camiñando xuntas”, de 8 sesiones de marzo a junio para mujeres carballesas.