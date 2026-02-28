Los cocidos y fiestas de disfraces estiran las celebraciones del Entroido

Festa de Entroido de Sísamo Raúl López Molina

Los cocidos, fiestas de disfraces y eventos gastronómicos en general estiran la celebración del Entroido en la comarca de Bergantiños, con hasta cuatro citas este sábado. Tres de ellas fueron en el concello de Carballo, con la gastronomía como plato fuerte.

La comisión de fiestas de Noicela reunió en el camping Baldayo más de 200 personas en la II Festa do Cocido. El menú, a base de sopa y cocido, además de orellas, filloas y rosquillas, se completó con música y mucha animación durante toda la tarde.

Los vecinos de Sísamo también disfrutaron de su fiesta, con sesión vermú y comida a base de entrantes, lacón asado con cachelos y postres típicos de Entroido. Hubo animación infantil, baile con Begoña y concurso de disfraces.

En Cances, por su parte, hubo festival en el local social a última hora, con música de Jedhill, chocolatada y degustación de postres típicos del Carnaval.

En el polideportivo de Agualada, en el municipio vecino de Coristanco, también se reunieron más de un centenar de personas en la II Festa do Cocido, organiza por la Asociación de Vecinos. Hubo sesión vermú y presentación oficial de Elebe 2.0