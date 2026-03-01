El fotógrafo Marcos Rodríguez recibe un nuevo reconocimiento, que avala su sólida trayectoria

Marcos Rodríguez con su galardón Cedida

El fotógrafo carballés afincado en Cee Marcos Rodríguez ha sido distinguido por segunda vez con el reconocimiento a la Calidad Fotográfica en el marco de las Calificaciones 2026 de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía (FEPFI), celebradas la pasada semana en A Coruña.

El certamen, organizado por la Diputación da Coruña, tuvo lugar en el Hotel Ática, culminando con la cena de gala celebrada en el NH Collection Finisterre, donde se expusieron las obras seleccionadas para la Colección de Honor, el conjunto de trabajos que representa oficialmente a la federación durante todo el año.

La organización contó con respaldo del organismo provincial, concretamente desde el área de Turismo que dirige el vicepresidente Xosé Regueira. En esta edición, ocho fotografías de Marcos Rodríguez obtuvieron mérito y tres de ellas fueron seleccionadas para formar parte de la Colección de Honor, el máximo reconocimiento otorgado por FEPFI. En total, el autor alcanzó 11 méritos en una sola convocatoria, una cifra excepcional en su trayectoria profesional.

Aunque el reglamento establece un máximo de ocho méritos computables por año, el resultado evidencia la solidez, la coherencia y el nivel de excelencia de su trabajo. La estatuilla a la Calidad Fotográfica se concede a aquellos autores que durante tres calificaciones consecutivas o cinco alternas han mantenido obras en la Colección de Honor.

Se trata de la segunda ocasión en la que Marcos Rodríguez obtiene esta distinción, consolidando una trayectoria marcada por el reconocimiento sostenido en el tiempo y la regularidad en los principales foros de valoración profesional. En el mismo acto, la Asociación Galega de Fotógrafos Profesionais (Asfogal) fue distinguida como la asociación con mayor participación en las Calificaciones 2026. El diploma fue recogido por Marcos Rodríguez en calidad de presidente de la entidad.