Carballo

Comienza en Carballo el programa MercaEscola, con todas las plazas agotadas

Hasta finales del mes de mayo se llevarán a cabo 13 actividades, con una temática variada y de interés para la población

Redacción
02/03/2026 20:24
MercaEscola en Carballo
La primera sesión de MercaEscola, ayer en Carballo
Mar Casal
La Concellaría de Feiras e Mercados del Concello de Carballo pone en marcha la tercera edición de MercaEscola, un programa formativo e informativo dirigido a personas adultas. La primera sesión tuvo lugar este lunes y la última será el 25 de mayo. Todas las plazas están cubiertas, lo que demuestra su buena acogida del programa. 

Hasta finales del mes de mayo se llevarán a cabo 13 actividades, que giran alrededor de cuatro grandes bloques temáticos: consumo, salud, servicios públicos y medio ambiente, con un formato abierto y participativo que busca acercar herramientas prácticas para el día a día, además de promover que el mercado como un lugar vivo, útil y comunitario. 

En esta primera jornada, con 30 asistentes, se abordaron los derechos de los consumidores, a cargo del Instituto Galego de Consumo e da Competencia. También acudieron a la presentación el alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Feiras e Mercados, Ramón Varela, quienes destacaron el éxito del programa en cada edición, con todas las plazas agotadas. 

 La siguiente sesión será el lunes 9 de marzo, con la proyección del corto “Adeus, Berta”, dirigida por Fernando Tato, y un coloquio posterior. Esta propuesta se enmarca en las actividades alrededor del 8M, y permitirá ahondar a través del audiovisual en cuestiones vinculadas con la identidad, os roles de género y los cambios sociales. 

El 16 de marzo el reumatólogo Francisco Blanco impartirá una charla coloquio sobre esta dolencia. La siguiente semana, el día 23, se abordará la gestión del ciclo del agua. Para despedir el mes, el 30 de marzo habrá una sesión informativa sobre menopausia y suelo pélvico con la fisioterapeuta Rocío Díaz. Charlas sobre servicios financieros, seguridad vial, compostaje, mindfulness, la salud del Anllóns y una visita a Aldemunde completan el programa. Coincidiendo con la primera sesión, se empezaron a repartir los boletos para el sorteo de 10 carros de compra, que será el día 16, en el Mes das Persoas Consumidoras. 

