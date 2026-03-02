Mi cuenta

Últimos días para participar en el proyecto Enreguéifate

En la categoría general podrá participar cualquier persona que lo desee 

Redacción
02/03/2026 20:49
En una edición de récord, en que la fueron impartidos más de un centenar de obradoiros escolares de improvisación oral, el proyecto Enreguéifate invita a la población escolar y a todos los ciudadanos a participar en el certamen de regueifas en video, cuyo plazo de inscripción acaba el día 6. 

El proyecto está impulsado por los servicios de normalización lingüística de Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra, Santiago de Compostela y Teo, con el principal objetivo de despertar la curiosidad en la improvisación oral en gallego, sobre todo entre los jóvenes. El certamen cuenta con dos categorías: una escolar y otra general, abierta a cualquier persona que desee participar, independientemente de su edad y condición. 

Se entregarán ocho galardones, que reconocerán la regueifa más brava, la más aguda, diversa, reivindicativa, mejor cantada, mejor hablada, más inclusiva y más entroideira. La entrega de premios será el 16 de abril. Los participantes deberán enviar uno o varios videos de 3 minutos como máximo con al menos dos personas regueifando en gallego

