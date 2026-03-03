Abierta la inscripción para el XXVII Certamen Fotográfico Xosé Manuel Eirís de Carballo

La exposición con fotos participantes del año pasado | mar casal EC

La concejalía de Cultura mantiene abierto hasta el 9 de abril el plazo de inscripción para participar en la XXVII edición del Certamen Fotográfico Xosé Manuel Eirís, una cita que desde hace 28 años busca fomentar la creación artística y la divulgación de la fotografía.

El concurso lleva el nombre de Xosé Manuel Eirís en reconocimiento a su labor como animador cultural en Carballo y su vinculación con el mundo artístico gallego.

El certamen reparte un total de 3.050 euros: el primer galardón será de 1.500 € y diploma; el segundo, patrocinado por la Fundación Luis Calvo Sanz, de 750 € y diploma; y el Premio Especial Carballo, destinado a la mejor obra que haga referencia al municipio, de 500 € y diploma, patrocinado por Interfilm Carballo. Además, el jurado podrá conceder accésits por un importe total de 300 €.

Cada autor o autora podrá presentar un máximo de tres obras, en blanco y negro o color, natural o manipulada, con tema libre.

Las fotografías deben ser originales, recientes y no haber sido premiadas, presentadas en otros concursos ni usadas con fin comercial o publicitario. Deben medir entre 25x35 cm y 40x50 cm como máximo y cada fotografía debe ir acompañada de un soporte informático. Todas las bases están disponibles en la web del concello.