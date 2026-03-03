Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

El PSOE de Carballo solicita impulsar un plan integral de vivienda en el municipio

La propuesta plantea elaborar un censo de viviendas vacías y crear un programa de alquiler asequible

Redacción
03/03/2026 20:06
Mari Carmen Vila, portavoz del PSOE, en el pleno de Carballo
Mari Carmen Vila, portavoz del PSOE, en el pleno de Carballo
Mar Casal
El PSOE de Carballo presentará al pleno de este mes una moción para impulsar un plan integral de vivienda en el municipio. La propuesta plantea elaborar un censo de viviendas vacías y crear un programa de alquiler asequible con incentivos fiscales y garantías para propietarios.

 También incluye medidas de rehabilitación y eficiencia energética en el casco urbano, la promoción de vivienda social en suelo municipal y la creación de una oficina de asesoramiento. El objetivo es facilitar el acceso a una vivienda digna y atraer nuevos residentes al municipio carballés

