Carballo

El subdelegado del Gobierno lleva el programa a ‘A administración cerca de ti’ a Cerceda

La iniciativa acerca los servicios de la Administración a la vecindad y ofrece formación práctica en trámites digitales

Redacción
03/03/2026 20:01
El subdelegado del estado Julio Abalde en la jornada en Cerceda | cedida
El subdelegado del estado Julio Abalde en la jornada en Cerceda | cedida
 l subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, abrió ayer en el Concello de Cerceda el programa ‘A administración cerca de ti’, acompañado por el alcalde del municipio, Juan Manuel Rodríguez, con el objetivo de acercar los servicios de la Administración Xeral do Estado a la ciudadanía y facilitar el acceso a la administración electrónica.

Durante la sesión, los asistentes recibieron explicaciones prácticas sobre el funcionamiento de la administración digital. Entre otros aspectos, se trataron las diferentes vías para realizar trámites telemáticos, como el uso del DNI electrónico y del certificado digital, así como las funcionalidades de la Carpeta Cidadá. 

También se presentaron diversos servicios disponibles en las sedes electrónicas de la Administración General do Estado, como gestiones relacionadas con el Catastro, la Dirección General de Tráfico o la Agencia Tributaria. La actividad incluyó otra parte práctica en la que se ayudó a los vecinos a solicitar el certificado digital y se realizó un trámite electrónico a modo de demostración, con el objetivo de que los participantes adquieran mayor autonomía en el uso de estas herramientas. El subdelegado animó a otros concellos de menos de 8.000 habitantes a sumarse a la iniciativa. 

