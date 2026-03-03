Mi cuenta

Espazo Nature de Razo acoge la segunda edición de Interritmos Raíces Vivas

Artistas emergentes trabajan identidad, comunicación y proyección profesional entre música gallega y flamenco

Redacción
03/03/2026 20:43
La fundación Paco de Lucía en una de sus jornadas | cedida
La residencia creativa Interritmos Raíces Vivas celebra su segunda edición en el Espazo Nature de Razo, Carballo, del 2 al 5 de marzo, reuniendo artistas de raíz tradicional gallega y flamenco contemporáneo en un espacio de formación, investigación y profesionalización. 

La iniciativa, promovida por diversos GDRs gallegos, la Fundación Paideia Galiza y la Fundación Paco de Lucía, busca consolidarse como punto de encuentro para explorar nuevas lenguajes entre tradición y vanguardia. 

Durante tres jornadas, ocho artistas emergentes compartirán procesos, conocimientos y herramientas para fortalecer su identidad artística y proyectar su trabajo profesionalmente

En la primera jornada, la manager Patricia Hermida abordará el relato artístico, la imagen y la proyección ante medios y programadores, acompañada de un diálogo sobre percepción pública con Laura Iturralde y Lara Caeiro.

 El segundo día, Mariana Carballal profundizará en la identidad de marca artística y Lara Caeiro impartirá un taller de estilo y coherencia estética. Lucía Sánchez, Alejandro Martínez y la bailaora Mónika Bellido dialogarán sobre tradición, vanguardia e identidad. 

La tercera jornada incluirá trabajo corporal y presencia escénica con Alba Fernández, Alicia López y Mónika Bellido, y sesiones de foto y vídeo profesional con Derek Pedrós para crear un kit de prensa básico. 

La residencia finalizará el próximo jueves con una sesión dedicada a las para construir el discurso de presentación de los artistas. 

Con este proyecto Interritmos Raíces Vivas refuerza la cooperación entre territorios nacionales y consolida la música de raíz como punto de partida para nuevas expresiones artísticas contemporáneas, creando comunidad, fortaleciendo redes profesionales e impulsando proyectos que dialogan con la tradición desde una mirada actual. 

