Carballo

Bienvenida y despedida policial en Carballo

Víctor Nieto Martínez tomó posesión de su cargo como nuevo agente tras una permuta con el policía Eduardo Castro Pardo

Redacción
04/03/2026 10:59
Acto institucional nuevo agente policial
Acto institucional nuevo agente policial
Cedida
La Policía de Carballo ha vivido unos días de despedidas y bienvenidas. Por un lado, Víctor Nieto Martínez tomó posesión de su cargo como nuevo agente, continuando así una tradición familiar de servicio público, ya que es hijo del también policía local Víctor Nieto Cerdán y nieto de Justo Martínez, antiguo trabajador del Concello de Carballo.

 Víctor Nieto Martínez es policía desde el año pasado y desde octubre trabajó como agente en Santiago. Su traslado ha sido posible gracias a la permuta con Eduardo Castro Pardo, quien ejercía su labor como policía en Carballo desde inicios de 2024 y a quien el Concello agradece los servicios prestados durante este tiempo. 

Con esta permuta, ambos agentes están cerca de sus hogares, lo cual el Concello valora tanto a nivel profesional como personal.

