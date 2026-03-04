El Concello de Carballo avanza en la ampliación de la calle Emilio González López

El alcalde, Daniel Pérez, y los concelleiros de Obras y Servicios, Luis Lamas e Miguel Vales | mar casal

Carballo avanza en el proyecto de ampliación de la calle Emilio González López, una pequeña pero estratégica vía de unos 75 metros de longitud que conecta la calle Cementerio Vello con la avenida Compostela y actúa como enlace entre el barrio de A Milagrosa y las carreteras hacia Santiago, Órdenes y Fisterra.

A pesar de su reducido tamaño, es una arteria muy transitada a diario por cientos de vehículos, incluidos camiones y transportes de gran tonelaje, lo que hace necesaria una actuación de mejora. Con el objetivo de reforzar la seguridad viaria y favorecer una mayor fluidez del tráfico, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) contempla la ampliación de esta calle mediante la incorporación de una franja de terreno situada en paralelo a la vía actual.

La intervención permitirá ensanchar la sección, mejorar la visibilidad en distintos puntos y adaptar el trazado a las necesidades reales de circulación. Para hacer posible la actuación, el Concello inició un proyecto de expropiación de tres parcelas, lo que supondrá la obtención de 623 metros cuadrados de suelo urbano consolidado destinado a viario público.

En los últimos años se mantuvieron contactos con propietarios y herederos de los terrenos afectados para avanzar en una solución urbanística que permita desbloquear definitivamente la ampliación. En la parcela más pequeña, donde existe una edificación, se alcanzó un acuerdo que permitió retirar la fachada afectada y ejecutar un nuevo muro de cierre, regularizando así parte del trazado.

La obra ya está finalizada como pudieron comprobar el alcalde, Daniel Pérez, y los concelleiros de Obras y Servicios, Luis Lamas y Miguel Vales. Queda pendiente la incorporación de la parcela situada enfrente para completar la ampliación y culminar la mejora de esta vía.