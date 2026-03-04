Explotación sexual, educación en clave femenina o denuncia de estereotipos, a debate en la comarca por el 8M

Exposición por el 8M en el IES Pedra da Aguia Cedida

Las actividades alrededor del 8M, el Día da Muller, se suceden estos días por toda la comarca. Exposiciones para denunciar la explotación sexual, debates sobre mujeres educadoras, obradoiros y la visibilización de estereotipos son algunas de las propuestas de estas primeras jornadas.

La Casa de Cultura de Cee acogerá este jueves (11.30 horas) el II Encontro con Mulleres Gardas Civís para visibilizar el papel de la mujer en la institución y fomentar las vocaciones libres de estereotipos entre los más jóvenes. Mañana se leerá el manifiesto institucional en la plaza y por la tarde tendrá lugar la II Mesa Redonda de Mulleres de Cee, con invitadas de diferentes ámbitos, y el sábado se podrá ver el espectáculo “El chou”, del dúo Sobria y Serena.

Las Escolas do Xardín de Carballo acogerán esta tarde (20.00 horas) el debate ‘A educación das mulleres e as mulleres como educadoras’, organizado por la asociación Lumieira, donde se abordará la desde una perspectiva de género.

El Concello de Camariñas por su parte, llevó la exposición ‘Chicas nuevas 24 horas’ al IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto, donde se podrá ver hasta el 15 de marzo. La muestra denuncia la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El día 12 se proyectará el documental del mismo nombre en el Museo do Encaixe.

En Corcubión también se inauguraba ayer la muestra ‘Somos elas’ por el 8M y en el IES Urbano Lugrís de Malpica empezaron los obradoiros. En Vimianzo el martes hubo un roteiro guiado por alumnado de Secundaria. Las actividades continúan por toda la comarca durante los próximos días.

En la biblioteca de Paiosaco esta tarde (18.00 horas) habrá un cuentacuentos de igualdade a cargo de Tamara R. Pereira, educadora social, animadora sociocultural y promotora de igualdad. Está dirigido a niños de entre 5 y 8 años, y mediante el juego se explorará el concepto de igualdad de manera adaptada a las distintas edades.