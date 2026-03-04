La convocatoria Nexos potencia la innovación en tres empresas locales

El conselleiro acompañado por otras autoridades en la presentación | cedida EC

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, participó hoy en la presentación de los resultados de la convocatoria Nexos, dotada con 22,6 millones de euros, para impulsar 37 proyectos con la participación de 138 empresas, entre ellas tres de la zona: Distribuciones Seoane e Hijos (Carballo), Watex Technologies (A Laracha) y Gestora de Subproductos de Galicia (Cerceda).

Acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, Rodríguez destacó que Nexos muestra “o potencial da innovación feita en Galicia” y apoya “o talento, a capacidade innovadora e o liderado das empresas galegas de primeira liña”.

Los proyectos se enmarcan en ámbitos estratégicos del Plan Galego de Investigación e Innovación 25-27: economía circular y energía (Watex Technologies), fabricación avanzada (Distribuciones Seoane e Hijos), agroalimentación (Gesuga) y otros sectores como bienestar y salud.

Nexos fomenta la colaboración entre pymes, que se organizan en agrupaciones de tres a seis empresas, y permite desarrollar proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o innovación de procesos.

El presupuesto subvencionable oscila entre 500.000 euros y 1,5 millones, cofinanciado por fondos europeos, con ayudas del 40% al 60% para costes directos e indirectos. Enmarcado en el programa Activa I+G+i, Nexos refuerza la transferencia de resultados y la innovación colaborativa, impulsando la sostenibilidad, la competitividad y el desarrollo económico en Galicia. La convocatoria potencia la cooperación público-privada, refuerza la capacidad técnico-científica de las empresas y facilita su transformación digital.