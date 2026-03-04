Las expropiaciones para la ampliación del polígono de Carballo empezarán en breve

Vista del polígono de Carballo Mar Casal

Aprovechando la reunión en Coristanco, la Consellería de Industria anunció avances en el procedimiento de ampliación del polígono industrial de Carballo. Desde el departamento autonómico indicaron que el procedimiento de expropiación de los terrenos “se atopa a piques de comezar”.

La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, recordó que la de Carballo es la ampliación de suelo más importante que Xestur está llevando en la comarca, con más 629.000 metros cuadrados y que, junto al de Coristanco y de Cabana, supondrán la puesta a disposición de más de un millón de metros cuadrados de suelo industrial público en la comarca de Bergantiños.