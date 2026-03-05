Mi cuenta

Alumnado del IES Alfredo Brañas logra el tercer puesto en el Club de Debate Alingua

Participan un total de 37 equipos Secundaria y Bachiller de 13 concellos gallegos

Redacción
05/03/2026 18:51
Equipo del IES Alfredo Brañas de Carballo
El equipo del instituto carballés Alfredo Brañas participó en la segunda jornada clasificatoria del Club de Debate Alingua 2026, en el que consiguió el tercer puesto. Como reconocimiento por su trabajo, los jóvenes serán recibidos el próximo martes por el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, en un encuentro institucional en el que pondrá en valor su esfuerzo y su implicación en esta iniciativa.

 El Club de Debate Alingua reúne en esta edición 37 equipos de alumnado de Secundaria y Bachiller de 13 concellos gallegos, que participan en las fases previas del certamen entre el 2 y el 6 de marzo con el fin de conseguir una plaza para la final, que será el 25 de abril. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Entidades pola Lingua Galega (Alingua), que busca fomentar el uso oral del gallego entre los jóvenes y crear espacios de socialización en la propia lengua. 

En esta edición cuenta con el apoyo de los concellos de Ames, Arzúa, Betanzos, Carballo, Ferrol, Narón, Pontedeume, Pontevedra, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo y Vilagarcía de Arousa. En la fase previa de este año, los equipos debaten alrededor de la afirmación “O estilo de vida actual é nocivo para a saúde mental da xente nova”, y defienden la posición a favor y en contra ante un jurado formado por profesionales de distintos ámbitos.

 Medio millar de personas, entre alumnado, profesorado, jurado y equipo técnico, participa en las jornadas, que empezaron en Narón y siguen en Rois.

