Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El Fórum Carballo acogerá el día 12 una nueva Feira de Emprego de la Cámara

El evento reunirá a empresas de distintos sectores que actualmente cuentan con procesos de selección abiertos

Redacción
05/03/2026 20:58
Una de las ferias de empleo de la Cámara celebradas en el Fórum
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Cámara de Comercio de A Coruña celebrará el próximo 12 de marzo la 19ª edición de su Feira de Emprego, una iniciativa dirigida a facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes desempleados. El encuentro tendrá lugar en el Fórum Carballo y reunirá a empresas de distintos sectores que actualmente cuentan con procesos de selección abiertos. 

El objetivo principal de la jornada es poner en contacto directo a empresas y jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que podrán entregar sus currículos y conocer de primera mano las oportunidades laborales disponibles. Como en ediciones anteriores, participará una amplia representación de compañías que buscan incorporar nuevos perfiles profesionales

Además del contacto directo con las empresas, la feria incluirá talleres formativos orientados a mejorar las habilidades y competencias necesarias para acceder al empleo. Estas actividades estarán centradas en aspectos como la preparación de entrevistas, la elaboración de currículos o el desarrollo de capacidades personales valoradas por las empresas.

Durante toda la jornada, profesionales de la Cámara ofrecerán un servicio de orientación laboral para asesorar a los asistentes. Este acompañamiento permitirá a los jóvenes identificar las empresas que mejor se ajustan a su perfil y optimizar su participación en el evento. Asimismo, la Bolsa de Trabajo del Concello de Carballo contará con un stand propio desde el que atenderá consultas y proporcionará información sobre oportunidades de empleo. 

La participación en la feria es gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de la Cámara de Comercio Para facilitar la asistencia, la organización habilitará un servicio de autobuses gratuito que partirá desde la explanada de Palexco.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

image

Un Paso Máis organiza en Aspaber un taller de ajedrez adaptado e inclusivo
Redacción
Feria Carballo

La lluvia merma de nuevo las ferias de Carballo y Vimianzo
Redacción
El ideal gallego

El Fórum Carballo acogerá el día 12 una nueva Feira de Emprego de la Cámara
Redacción
Inverno Ancestral de Senda Nova

Senda Nova cierra su Inverno Ancestral, con más de 300 participantes
Redacción