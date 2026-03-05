El Fórum Carballo acogerá el día 12 una nueva Feira de Emprego de la Cámara

Una de las ferias de empleo de la Cámara celebradas en el Fórum Archivo

La Cámara de Comercio de A Coruña celebrará el próximo 12 de marzo la 19ª edición de su Feira de Emprego, una iniciativa dirigida a facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes desempleados. El encuentro tendrá lugar en el Fórum Carballo y reunirá a empresas de distintos sectores que actualmente cuentan con procesos de selección abiertos.

El objetivo principal de la jornada es poner en contacto directo a empresas y jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que podrán entregar sus currículos y conocer de primera mano las oportunidades laborales disponibles. Como en ediciones anteriores, participará una amplia representación de compañías que buscan incorporar nuevos perfiles profesionales.

Además del contacto directo con las empresas, la feria incluirá talleres formativos orientados a mejorar las habilidades y competencias necesarias para acceder al empleo. Estas actividades estarán centradas en aspectos como la preparación de entrevistas, la elaboración de currículos o el desarrollo de capacidades personales valoradas por las empresas.

Durante toda la jornada, profesionales de la Cámara ofrecerán un servicio de orientación laboral para asesorar a los asistentes. Este acompañamiento permitirá a los jóvenes identificar las empresas que mejor se ajustan a su perfil y optimizar su participación en el evento. Asimismo, la Bolsa de Trabajo del Concello de Carballo contará con un stand propio desde el que atenderá consultas y proporcionará información sobre oportunidades de empleo.

La participación en la feria es gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de la Cámara de Comercio Para facilitar la asistencia, la organización habilitará un servicio de autobuses gratuito que partirá desde la explanada de Palexco.