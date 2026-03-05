El podcast ‘Pop y Muerte’, de Kiko Amat y Benja Villegas, llegará al Carballo Interplay

Los autores del podcast Pop-y-Muerte Cedida

El Carballo Interplay (CIP) que se celebrará entre el 16 y el 19 de abril, empieza a avanzar su programación con el anuncio de uno de los podcast que podrán escucharse en directo durante el festival, ‘Pop y Muerte’, conducido por Kiko Amat y Benja Villegas. Será la primera vez que el dúo pasa por Galicia con uno de los programas más queridos del panorama estatal en este formato.

Será el sábado 18 de abril, a las 22.30 horas en el mercado de Carballo, en este festival de contenidos digitales. En esta edición número 13, Carballo Interplay reivindicará “un internet creativo y vivo, pero también más crítico, habitable y consciente”, indica la organización. Se mirará al pasado para entender el presente y pensar en el futuro sin miedo, manteniendo su apuesta por la creación y por el pensamiento en torno a la cultura de internet.

El festival contará a contar su Sección Oficial de Series, con proyectos nacionales e internacionales de vanguardia, así como con encuentros con creadoras y creadores gallegos, shows, paneles y otras actividades abiertas a todos los públicos. El podcast ‘Pop y Muerte’, que llega a su quinta temporada, se centra en la cultura popular y en este tiempo se han abordado cuestiones tan diversas como los homicidios, música pop, sectas o el fútbol, “siempre desde una mirada afilada, irreverente y profundamente documentada”.

En directo, destaca por su “elocuencia desbordante y por una notable erudición pop que bebe de años de inmersión entre discos, cómics, películas y libros, haciendo de cada entrega una experiencia tan lúcida como divertida”, subraya la organización, el Concello de Carballo, con el apoyo de la Xunta.

Indican además que se mantienen abiertas las convocatorias para todos los interesados, que pueden inscribirse en la competición oficial de series en formato corto, en el Premio Creación Digital Gallega y en el Premio a la Producción de contenido digital en gallego. Con estos galardones el CIP mantiene el compromiso con el impulso a la creación audiovisual y digital.