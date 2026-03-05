Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La lluvia merma de nuevo las ferias de Carballo y Vimianzo

La jornada desapacible afectó notablemente a los mercados de las dos localidades

Redacción
05/03/2026 21:15
Feria Carballo
Feria de Carballo este jueves
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las lluvias regresaron este jueves a la Costa da Morte, con una jornada muy desapacible en toda la zona. La ferias semanales de Carballo y Vimianzo se vieron mermadas por el mal tiempo, con menos oferta y demanda en las dos localidades.

 Tras el breve espejismo de la semana pasada, que lucía el sol después de muchas semanas, este jueves estaba marcado de nuevo por el mal tiempo. En Carballo abundaban las plantas de la huerta, al estar en la época propicia para ello, aunque la lluvia demora todas las labores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

image

Un Paso Máis organiza en Aspaber un taller de ajedrez adaptado e inclusivo
Redacción
Feria Carballo

La lluvia merma de nuevo las ferias de Carballo y Vimianzo
Redacción
El ideal gallego

El Fórum Carballo acogerá el día 12 una nueva Feira de Emprego de la Cámara
Redacción
Inverno Ancestral de Senda Nova

Senda Nova cierra su Inverno Ancestral, con más de 300 participantes
Redacción