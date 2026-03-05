La lluvia merma de nuevo las ferias de Carballo y Vimianzo

Feria de Carballo este jueves Mar Casal

Las lluvias regresaron este jueves a la Costa da Morte, con una jornada muy desapacible en toda la zona. La ferias semanales de Carballo y Vimianzo se vieron mermadas por el mal tiempo, con menos oferta y demanda en las dos localidades.

Tras el breve espejismo de la semana pasada, que lucía el sol después de muchas semanas, este jueves estaba marcado de nuevo por el mal tiempo. En Carballo abundaban las plantas de la huerta, al estar en la época propicia para ello, aunque la lluvia demora todas las labores.