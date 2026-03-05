Senda Nova cierra su Inverno Ancestral, con más de 300 participantes

Inverno Ancestral de Senda Nova IG

La asociación ambiental Senda Nova terminó hace unos días la programación de su décimo Inverno Ancestral, en el que hubo más de 300 participantes. Las últimas de propuestas de las Conversas do Rural se celebraron el 25 de febrero, con Carlos González, que presentó ‘Vegaquemada’, del norte de la provincia de Llión, mostrando el trabajo de la Junta Vecinal de Vegaquemada y el propio funcionamiento de un colectivo escogido desde las propias elecciones municipales y que cuenta con amplias competencias dentro del territorio.

El 28 de febrero fue el turno de Paco Graña y Víctor Tasende que, en representación de la AGA (Asociación Galega de Apicultura) acercaron a los asistentes el mundo de las abejas a través de una intervención amena, donde se mostró la importancia de los insectos en el medio natural. En total fueron 11 días de actividades, en los que además de las Conversas do Rural, hubo varias visitas del Apalpador, la celebración del Día internacional de las zonas húmedas y obradoiros.