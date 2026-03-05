Un Paso Máis organiza en Aspaber un taller de ajedrez adaptado e inclusivo

Jornada en Aspaber

La sede de Aspaber acogió el miércoles un taller de ajedrez adaptado e inclusivo impartido por la Agrupación Deportiva Un Paso Máis, con el objetivo de fomentar la agilidad mental, la concentración y la integración social.

En la actividad participaron 16 usuarios y usuarias, guiados por los monitores Adrián Monteseirín y Valentín Costa. El taller se dividió en dos bloques: Divulgación y curiosidades, donde se abordó la historia del ajedrez, sus usos pedagógicos y otras particularidades que hacen del juego una herramienta única, y Formación y juego, en el que los participantes aprendieron las reglas básicas, el movimiento de las piezas y pusieron en práctica lo aprendido sobre el tablero.

La actividad demuestra que el ajedrez es un deporte sin límites, donde concentración y diversión van de la mano. Además, Un Paso Máis continuará este mes de marzo con dos citas clave: el taller para familias ‘Conductas Disruptivas’, impartido por Silvina Lema en el Casino de Carballo, que ofrecerá herramientas de gestión emocional; y la Asamblea General Ordinaria el 28 de marzo en la Escuela de Arrabaldes, donde se presentará el balance del último ejercicio y el calendario de actividades futuras, consolidando el crecimiento e impacto social de la asociación en la comarca.