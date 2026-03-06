“A igualdade non se proclama só con palabras. É unha tarefa diaria que se practica e aprende”

Carmen Vázquez, en el centro, con las mujeres del Gobierno local de Vimianzo IG

En Cee, Muxía y Vimianzo se leyeron este viernes respectivos manifiestos del 8M, adelantando el acto institucional del domingo, en los que se abogó por una igualdad real entre hombres y mujeres, además de reivindicar el papel esencial de la mujer desde tiempos pretéritos. Hasta el tiempo ofreció una pequeña tregua para que los actos pudiesen realizarse con normalidad al aire libre.

En la Praza 8 de Marzo de Cee participaron las entidades Aspadex y Apem, además del colegio Manuela Rial. “A precariedade laboral ten rostro de muller. A igualdade é un proxecto colectivo que require da participación dos homes e da vontade política das Administracións”, subrayaron en la localidad ceense.

La alcaldesa, Margot Lamela, también elogiaba el papel de esas mujeres que lucharon por los derechos conseguidos, al tiempo que ratificaba su compromiso con esta lucha. “Mulleres que sostiveron familias enteiras en tempos difíciles, que traballaron nas fábricas, nas conserveiras, no comercio ou no campo e que fixeron posible o progreso desta terra. Esa forza silenciosa das mulleres foi durante xeracións uno dos piares desta terra”, subrayó la alcaldesa.

En la Praza do Concello de Vimianzo estuvieron escolares del municipio para escuchar la lectura del manifiesto por parte de Mari Carmen Váquez Canosa, doña Carmiña como se conoce en el municipio a esta maestra jubilada que dio clases a muchas generaciones. Entre ellas, a la propia alcaldesa, Mónica Rodríguez, tal como reconocía en el acto, al tiempo que mostraba su “orgullo” y agradecía su participación.

Vázquez Canosa aludió a los logros conseguidos en materia de igualdad y a los que faltan todavía, de ahí la importancia del 8M. “A igualdade é tarefa diaria que se practica, se aprende e se defende”, indicó. También recordó que, a pesar del trabajo silencioso que siempre llevaron a cabo, hubo que esperar hasta el siglo XIX para que en Galicia se pudiesen escuchar las voces de mujeres como Rosalía de Castro, Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, entre otras. Vázquez Canosa abogó por “sementar un futuro máis digno e máis humano” entre las nuevas generaciones, para que puedan crecer sin ningún tipo de barreras, al tiempo que subrayó: “A igualdade non se proclama só con palabras, senón que se constrúe con todas estas pezas”, en alusión a los bloques elaborados por el alumnado con los materiales reciclables.

“Neste 8 de marzo reafirmamos solemnemente o noso compromiso que é seguir construíndo igualdade sempre, sempre, sempre”, remató su discurso Vázquez Canosa.

En Muxía la lectura del manifiesto del 8M corrió a cargo de la concejala de Servicios Sociales, Aurelia Picallo, que destacaba que el 8M es una jornada de reivindicación, reflexión y memoria colectiva. “O feminismo é un camiño indispensable cara a xustiza social”, precisó. “A igualdade non é unha concesión ideolóxica, senón un dereito humano básico”, añadió Aurelia Picallo.

Los actos conmemorativos del Día da Muller continúan este fin de semana en la comarca, siendo mañana su día grande. El acto central de este sábado será el concierto del grupo De Vacas en Carballo. En tono festivo, reivindicativo y con mucho humor presentarán su nuevo trabajo, Vacanal Sinfónica”.