Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El bar Embajador reabre sus puertas en Carballo

El establecimiento está asentado en la capital de Bergantiños desde hace dos décadas, a cargo de Elisabeth Costa de Sousa

Redacción
06/03/2026 23:18
Bar Emperador en Carballo
Responsables y trabajadores del bar Emperador en Carballo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El café bar Embajador reabrió sus puertas este viernes en la calle río Sil de Carballo, en el barrio de A Milagrosa. Se trata de un conocido establecimiento asentado en la capital de Bergantiños desde hace dos décadas, a cargo de Elisabeth Costa de Sousa. 

El local vuelve con nuevos bríos tras su remodelación y continuará en su línea habitual de atención a la clientela. Un buen número de amigos, vecinos y clientes acudieron ayer a la reapertura del local disfrutando de buenos pinchos y buena compañía. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Bar Emperador en Carballo

El bar Embajador reabre sus puertas en Carballo
Redacción
El ideal gallego

La Xunta aprueba las expropiaciones para ampliar el polígono de Carballo
Redacción
Cursos de informática en Carballo

Más de un millar de personas, en las actividades de Remocea en Carballo
Redacción
Residencia creativa en Razo

Proyectos emergentes analizan en Razo nuevos lenguajes entre la música gallega y el flamenco
Redacción