El bar Embajador reabre sus puertas en Carballo

Responsables y trabajadores del bar Emperador en Carballo Mar Casal

El café bar Embajador reabrió sus puertas este viernes en la calle río Sil de Carballo, en el barrio de A Milagrosa. Se trata de un conocido establecimiento asentado en la capital de Bergantiños desde hace dos décadas, a cargo de Elisabeth Costa de Sousa.

El local vuelve con nuevos bríos tras su remodelación y continuará en su línea habitual de atención a la clientela. Un buen número de amigos, vecinos y clientes acudieron ayer a la reapertura del local disfrutando de buenos pinchos y buena compañía.