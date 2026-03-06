Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La Xunta aprueba las expropiaciones para ampliar el polígono de Carballo

Abierto el plazo para consultas y presentar alegaciones

Redacción
06/03/2026 23:16
Polígono industrial de Bértoa, en Carballo
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este viernes la resolución de la Dirección Xeral de Estratexia Industrial y Suelo Empresarial de la Consellería de Economía e Industria, por la que se aprueba inicialmente y se somete a información pública el proyecto de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ampliación del parque empresarial de Bértoa (Carballo) Fase II, que incrementará la superficie total en 629.587 metros cuadrados, un 51% más de la capacidad actual. 

En conjunto, el proyecto de expropiación afecta a 134 predios que suman 437.478 metros cuadrados, en su mayoría terrenos rústicos, siendo solo el 0,7 % suelo urbanizado. El valor total estimado de la adquisición de los terrenos asciende a 1.966.555 euros. 

Con esta publicación, el proyecto de expropiación forzosa permanecerá en exposición pública durante un mes, periodo en el que las personas interesadas podrán formular las observaciones y reclamaciones que consideren pertinentes, especialmente en lo relativo a la titularidad de los predios, bienes o valoraciones de sus respectivos derecho. 

El expediente podrá consultarse en el Concello de Carballo, en las oficinas de la Consellería de Economía e Industria y, de manera complementaria, la Dirección General de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial notificará de forma individual a cada afectado las valoraciones realizadas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Bar Emperador en Carballo

El bar Embajador reabre sus puertas en Carballo
Redacción
El ideal gallego

La Xunta aprueba las expropiaciones para ampliar el polígono de Carballo
Redacción
Cursos de informática en Carballo

Más de un millar de personas, en las actividades de Remocea en Carballo
Redacción
Residencia creativa en Razo

Proyectos emergentes analizan en Razo nuevos lenguajes entre la música gallega y el flamenco
Redacción