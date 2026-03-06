La Xunta aprueba las expropiaciones para ampliar el polígono de Carballo

Polígono industrial de Bértoa, en Carballo Archivo

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este viernes la resolución de la Dirección Xeral de Estratexia Industrial y Suelo Empresarial de la Consellería de Economía e Industria, por la que se aprueba inicialmente y se somete a información pública el proyecto de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ampliación del parque empresarial de Bértoa (Carballo) Fase II, que incrementará la superficie total en 629.587 metros cuadrados, un 51% más de la capacidad actual.

En conjunto, el proyecto de expropiación afecta a 134 predios que suman 437.478 metros cuadrados, en su mayoría terrenos rústicos, siendo solo el 0,7 % suelo urbanizado. El valor total estimado de la adquisición de los terrenos asciende a 1.966.555 euros.

Con esta publicación, el proyecto de expropiación forzosa permanecerá en exposición pública durante un mes, periodo en el que las personas interesadas podrán formular las observaciones y reclamaciones que consideren pertinentes, especialmente en lo relativo a la titularidad de los predios, bienes o valoraciones de sus respectivos derecho.

El expediente podrá consultarse en el Concello de Carballo, en las oficinas de la Consellería de Economía e Industria y, de manera complementaria, la Dirección General de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial notificará de forma individual a cada afectado las valoraciones realizadas.