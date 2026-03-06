Mi cuenta

Más de un millar de personas, en las actividades de Remocea en Carballo

La programación está dirigida a las personas mayores de 60 años, con diversas propuestas 

Redacción
06/03/2026 23:08
Más de un millar de personas participan en el programa Remocea, que incluye distintas actividades promovidas por el Concello de Carballo para los vecinos mayores de 60 años. A la escuela de informática, los cursos de manejo de smartphones, los talleres de memoria, el programa de ejercicio físico y los obradoiros de actividades lúdico-formativas se sumó este jueves un nuevo taller de promoción de las TIC, con la colaboración de la Fundación Amigos de Galicia.

 El alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Tercera Edad, Mar Eirís, dieron la bienvenida a las más de veinte personas que participan en el taller, que se concentra en cuatro jornadas. El regidor invitó a los asistentes a aprovechar la formación, que, entre otros aspectos, incluye el correo electrónico, aplicaciones como Sergas Móbil o Whatsapp, la Chave 365, uso de máquinas de turnos o cajeros automáticos. 

En la escuela de informática este año se ofrecen dos niveles: iniciación y medio, con la participación de veinte personas en cada uno. Esta semana también recibían la visita del alcalde, del concejal de Innovación, Iván Andrade, y de la técnica Milagros Antelo. En los talleres de memoria y la actividades lúdico-formativas, que continuarán hasta el mes de mayo, están activos un total de 20 grupos por las distintas parroquias. 

También se llevan a cabo por las parroquias los cursos para mejorar el manejo de móviles que imparte la Cruz Roja. El programa de ejercicio físico se extiende igualmente por las distintas localidades y cada vez cuenta con una mayor aceptación entre los vecinos.

