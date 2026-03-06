Más de un millar de personas, en las actividades de Remocea en Carballo

Las autoridades locales visitan las clases IG

Más de un millar de personas participan en el programa Remocea, que incluye distintas actividades promovidas por el Concello de Carballo para los vecinos mayores de 60 años. A la escuela de informática, los cursos de manejo de smartphones, los talleres de memoria, el programa de ejercicio físico y los obradoiros de actividades lúdico-formativas se sumó este jueves un nuevo taller de promoción de las TIC, con la colaboración de la Fundación Amigos de Galicia.

El alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Tercera Edad, Mar Eirís, dieron la bienvenida a las más de veinte personas que participan en el taller, que se concentra en cuatro jornadas. El regidor invitó a los asistentes a aprovechar la formación, que, entre otros aspectos, incluye el correo electrónico, aplicaciones como Sergas Móbil o Whatsapp, la Chave 365, uso de máquinas de turnos o cajeros automáticos.

En la escuela de informática este año se ofrecen dos niveles: iniciación y medio, con la participación de veinte personas en cada uno. Esta semana también recibían la visita del alcalde, del concejal de Innovación, Iván Andrade, y de la técnica Milagros Antelo. En los talleres de memoria y la actividades lúdico-formativas, que continuarán hasta el mes de mayo, están activos un total de 20 grupos por las distintas parroquias.

También se llevan a cabo por las parroquias los cursos para mejorar el manejo de móviles que imparte la Cruz Roja. El programa de ejercicio físico se extiende igualmente por las distintas localidades y cada vez cuenta con una mayor aceptación entre los vecinos.