Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Mucho ambiente en el inicio de la Feira de Oportunidades de Carballo

Variedad de productos con importantes descuentos para liquidar los stocks de temporada 

Redacción
06/03/2026 23:01
Feira de Oportunidades
Feira de Oportunidades este viernes en Rego da Balsa
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Feira de Oportunidades del Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo abrió ayer sus puertas en Rego da Balsa, con mucho ambiente desde el primer momento, y también muchas gangas. Aunque el textil y el calzado ocupan la mayor parte de los expositores, en el recinto se puede encontrar de todo un poco, desde cerámica, bisutería, regalos, complementos y hasta gafas.

 En total son 1.500 metros cuadrados con variedad de productos de todo tipo. Muchas prendas a 10 y 20 euros, con grandes carteles, ya atraían la atención desde primera hora, con muchos clientes y curiosos en busca de las mejores ofertas. En el exterior se encuentran 40 vehículos de tres concesionarios locales, con vehículos de ocasión y de kilómetro cero, que también llamaban la atención del público en esta primera jornada.

 Además, en el recinto se incluye una zona infantil con juegos y actividades durante todo el fin de semana. Hoy habrá talleres gratuitos de globoflexia, pintacaras y animación, mientras que mañana domingo se celebrará la IV Pequefeira. Los más pequeños se convertirán en comerciantes por unas horas (de 12.00 a 14.00) poniendo a la venta productos artesanales elaborados por ellos mismos o artículos de segunda mano. 

La Feira das Oportunidades por su parte continúa durante hoy y mañana en horario de mañana (de 10.00 a 14.00) y de tarde (de 16.30 a 20.30, hoy, mañana hasta las 19.30 horas). Además de la treintena de puestos que se encuentran en Rego da Balsa, hay otra decena de establecimientos que participan en la iniciativa desde sus propios locales. Las previsiones de la organización son buenas y confían en liquidar los respectivos stocks. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Bar Emperador en Carballo

El bar Embajador reabre sus puertas en Carballo
Redacción
El ideal gallego

La Xunta aprueba las expropiaciones para ampliar el polígono de Carballo
Redacción
Cursos de informática en Carballo

Más de un millar de personas, en las actividades de Remocea en Carballo
Redacción
Residencia creativa en Razo

Proyectos emergentes analizan en Razo nuevos lenguajes entre la música gallega y el flamenco
Redacción