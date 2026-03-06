Mucho ambiente en el inicio de la Feira de Oportunidades de Carballo

Feira de Oportunidades este viernes en Rego da Balsa Mar Casal

La Feira de Oportunidades del Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo abrió ayer sus puertas en Rego da Balsa, con mucho ambiente desde el primer momento, y también muchas gangas. Aunque el textil y el calzado ocupan la mayor parte de los expositores, en el recinto se puede encontrar de todo un poco, desde cerámica, bisutería, regalos, complementos y hasta gafas.

En total son 1.500 metros cuadrados con variedad de productos de todo tipo. Muchas prendas a 10 y 20 euros, con grandes carteles, ya atraían la atención desde primera hora, con muchos clientes y curiosos en busca de las mejores ofertas. En el exterior se encuentran 40 vehículos de tres concesionarios locales, con vehículos de ocasión y de kilómetro cero, que también llamaban la atención del público en esta primera jornada.

Además, en el recinto se incluye una zona infantil con juegos y actividades durante todo el fin de semana. Hoy habrá talleres gratuitos de globoflexia, pintacaras y animación, mientras que mañana domingo se celebrará la IV Pequefeira. Los más pequeños se convertirán en comerciantes por unas horas (de 12.00 a 14.00) poniendo a la venta productos artesanales elaborados por ellos mismos o artículos de segunda mano.

La Feira das Oportunidades por su parte continúa durante hoy y mañana en horario de mañana (de 10.00 a 14.00) y de tarde (de 16.30 a 20.30, hoy, mañana hasta las 19.30 horas). Además de la treintena de puestos que se encuentran en Rego da Balsa, hay otra decena de establecimientos que participan en la iniciativa desde sus propios locales. Las previsiones de la organización son buenas y confían en liquidar los respectivos stocks.