Carballo mejora los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua en la parroquia de Rus

El alcalde, Daniel Pérez (d.), y miembros de su gobierno visitando las Obras Cedida

El Concello de Carballo sigue avanzando en la mejora de las infraestructuras hidráulicas en la parroquia de Rus con dos proyectos destinados a reforzar tanto la red de abastecimiento de agua como el sistema de saneamiento.

Las obras de mejora y ampliación de la red de abastecimiento de agua en la citada parroquia se encuentran actualmente en ejecución.

Este proyecto busca garantizar el acceso al agua potable en varios núcleos de la parroquia que aún no contaban con un servicio completo o presentaban problemas de presión.

Así, las actuaciones en curso benefician directamente a los lugares de O Pereiro, O Val, A Vixoteira, Nogareda, A Canosa, Liñares, Ramil, Braña de Abaixo, Braña de Arriba, Casal de Perros, Outeiro, Outeiro de Arriba e Outeiro de Abaixo.

Las obras incluyen la instalación de nuevas conducciones, arquetas y válvulas de control, así como la ejecución de las zanjas necesarias para la colocación de las tuberías y la posterior reposición de los pavimentos.

Además, se prevé la instalación de grupos de presión en puntos estratégicos para garantizar el buen funcionamiento del servicios.

También se incorporarán sistemas de medición y telecontrol que permitirán optimizar la gestión de la red y detectar incidencias con mayor rapidez.

De forma paralela, el Concello tiene en marcha el proceso de contratación de un nuevo proyecto de ampliación de la red de saneamiento en el lugar de Canosa, también en Rus.

Esta actuación permitirá resolver la situación actual de un tramo de la red que vierte directamente al río Grande, para lo que se construirá una nueva red separativa y se instalará una estación de bombeo para impulsar las residuales a la red que conduce las aguas a la depuradora de Noví.

El proyecto está ahora mismo en fase de licitación y las empresas interesadas tienen hasta el 23 de marzo para presentar sus ofertas