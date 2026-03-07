Casi 650 personas asistieron al cocido de la AVV de Sofán

La gran mayoría de los comensales asistieron disfrazados Raúl López Molina

Entre los muchos cocidos de Entroido previstos para la jornada de este sábado a lo largo y ancho de la Costa da Morte, sobresalió con nombre propio el organizado por la Asociación de Vecinos de Sofán.

Cerca de 650 personas se sumaron a la cita celebrada en el pabellón municipal de A Gándara, en donde muchos de los comensales se presentaron disfrazados y dispuestos a pasárselo en grande.

Además de buena gastronomía, hubo mucha música y la fiesta se prolongó hasta altas horas, incluyendo sorteos de regalos y sorpresas.

Otro éxito más para el colectivo vecinal de Sofán.