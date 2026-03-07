Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Casi 650 personas asistieron al cocido de la AVV de Sofán

La cita festiva se llevó a cabo en el pabellón polideportivo de A Gándara

Manuel Froxán Rial
07/03/2026 23:17
La gran mayoría de los comensales asistieron disfrazados
La gran mayoría de los comensales asistieron disfrazados
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Entre los muchos cocidos de Entroido previstos para la jornada de este sábado a lo largo y ancho de la Costa da Morte, sobresalió con nombre propio el organizado por la Asociación de Vecinos de Sofán. 

Cerca de 650 personas se sumaron a la cita celebrada en el pabellón municipal de A Gándara, en donde muchos de los comensales se presentaron disfrazados y dispuestos a pasárselo en grande. 

Además de buena gastronomía, hubo mucha música y la fiesta se prolongó hasta altas horas, incluyendo sorteos de regalos y sorpresas. 

Otro éxito más para el colectivo vecinal de Sofán.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La jornada del sábado estuvo muy concurrida

Mucho ambiente en la Feira das Oportunidades que vivirá su día grande coincidiendo con la feria dominical de Carballo
Manuel Froxán Rial
La gran mayoría de los comensales asistieron disfrazados

Casi 650 personas asistieron al cocido de la AVV de Sofán
Manuel Froxán Rial
Una de las sesiones en los centros educativos del programa Odisea de Vieiro

Vieiro continúa con el proyecto ‘Odisea’ para la prevención de adicciones entre los jóvenes
Redacción
Miembtos de la directiva de Aptcm

Luz Pardo se incorpora a la directiva de Aptcm
Redacción