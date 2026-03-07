María Jesús Andérez : “Hay que tener en la mente lo que pudieron pasar las abuelas”

La autora de ‘Solo Vida’, María Jesús Andérez | mar casal

María Jesús Andérez vino un año desde Bilbao a Carballo en busca de un balneario cercano a A Coruña, donde reside su prima; desde entonces ha regresado varias veces y ahora se encuentra en su tercera estancia en la localidad.

Durante su visita, decidió aprovechar para dar a conocer su libro ‘Solo Vida’. Publicado en 2022 narra la vida de la mujer desde la niñez hasta la madurez, dirigido a otras mujeres. La obra rinde homenaje a las abuelas, aunque se inspira en la de la autora y se sitúa en la primera mitad del siglo XX. “Se basa en la vida de mi abuela, aunque no es una biografía”, explica Andérez.

La novela comienza con los datos de su protagonista: “una huerfanita de cuatro años que no tiene a nadie; los padres y los hermanos fallecieron, quedó al cuidado de unos abuelos muy mayores y la ingresaron en un colegio de monjas”, detalla la autora. Más tarde, la protagonista se convierte en maestra y recorre España con su profesión hasta establecerse en Bilbao.

“El libro para mí es muy importante porque abarca todo: las mujeres, las distintas edades, cómo sienten en cada etapa de su vida, los sufrimientos y la filosofía que encierra la existencia, Solo Vida, como indica el título”, añade.

Además de su abuela, la historia se entrecruza con la vida de otra mujer de León, María. Aunque la narrativa nunca llega a Galicia, la comunidad gallega está presente en algunos capítulos más ligeros, que reflejan la rivalidad entre leoneses y gallegos durante un baile por unas chicas.

La elaboración del libro le llevó aproximadamente cinco años, y en sus páginas se incluyen cartas originales de su antecesora, María Ángeles.

La otra protagonista, María, muestra las dificultades de muchas mujeres de la época: “Es muy sufrida, sin cultura, dedicada a las vacas y a los hijos; su marido era alcohólico, lo que derivó en una situación de maltrato. Solo tenía a su madre, que le decía que era el destino que le había tocado”. Andérez subraya que, a pesar de los avances logrados, el maltrato sigue presente en la sociedad. “Esta idea ya no tiene cabida. La mujer hoy puede elegir y liberarse”.

La obra permite reflexionar, algo importante en víspera del 8M, sobre la historia de nuestros antepasados: “Me han felicitado mujeres cuyos madres vivieron estas situaciones. Es mágico para ellas. Me emociona toda la acogida que está teniendo”.

A las nuevas generaciones, María Jesús les transmite un mensaje claro: “Que sigan en la lucha, porque avanzar es cuestión de día a día, año a año y etapa a etapa. Hay que estar firme y tener en la mente lo que pudieron pasar las abuelas”.

Conexión con Carballo

Además de su enlace familiar hace cuatro años, en otro balneario en Cantabria, vendió ejemplares y les pidió posterior opinión a las compradoras, la única que le respondió fue una mujer de Carballo, con la que ahora tiene una amistad.