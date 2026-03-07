Mucho ambiente en la Feira das Oportunidades que vivirá su día grande coincidiendo con la feria dominical de Carballo

La jornada del sábado estuvo muy concurrida Raúl López Molina

La décimo octava edición de la Feira das Oportunidades de Carballo va camino de sumar un nuevo éxito de público y ventas a su ya dilatado palmarés.

El evento arrancó el viernes con buenas perspectivas, que tuvieron su plena confirmación durante la jornada sabatina.

Desde primeras horas de la mañana hubo una destacada animación en la carpa instalada en la zona de Rego da Balsa, aunque la afluencia de visitantes fue aumentando de forma paulatina según se fue acercando el mediodía hasta llegar a las 14 horas, momento del cierre matinal.

Los grandes descuentos– con auténticos gangas en muchos casos aunque el problema estribaba en encontrar la talla que se iba buscando– fue el factor que actuó como catalizador a la hora de atraer al público.

La feria volvió a abrir sus puertas a las 17.00, momento en el que ya había gente esperando para entrar, aunque fue a partir de las 6 de la tarde cuando poco a poco la carpa se volvió a llenar, al punto de que el desfile de curiosos por los distintos puestos se hizo más complicado.

Si los 27 comerciantes que exponían sus artículos bajo carpa tuvieron trabajo, también despertaron mucho interés el medio centenar de vehículos de ocasión y kilómetro 0 expuestos en el exterior por las marcas Grupo Dimolk (Peugeot-Nissam)– que aprovechó para presentar en sociedad el innovador Nissam Micra 100% eléctrico; Hyupersa Motor (Hyundai); y Corgal Automóviles-Centauto (Kía SWM).

Este domingo, coincidiendo con la jornada de feria en Carballo, se espera que el mercado de oportunidades del CCA viva su día grande.

Un reclamo añadido será la IV Pequeifeira, que permite a los más pequeños de la casa convertirse en comerciantes por unas horas, poniendo a la venta productos artesanales elaborados por ellos mismos o que ya no utilizan.

La actividad se desarrollará de 12 a 14 horas y tendrá su complemento con la zona infantil, área permanente de juegos que vino funcionando desde el primer día.