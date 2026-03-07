Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Vieiro continúa con el proyecto ‘Odisea’ para la prevención de adicciones entre los jóvenes

Redacción
07/03/2026 23:08
Una de las sesiones en los centros educativos del programa Odisea de Vieiro
Cedida
La Asociación Vieiro continúa desarrollando en los centros educativos el programa ‘Odisea’, una iniciativa dirigida al alumnado de Formación Profesional Básica con el objetivo de prevenir conductas adictivas entre jóvenes y adolescentes. 

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con los centros educativos y busca promover una cultura de salud y bienestar entre la población juvenil. A través de talleres participativos y actividades educativas, el programa pretende sensibilizar al alumnado sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y a otras adicciones, tanto con sustancias como sin ellas. Las sesiones fomentan el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades sociales y la adopción de hábitos de vida saludables. 

La metodología se basa en la participación activa del alumnado dentro del aula, promoviendo el debate, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de estas conductas. El programa cuenta con financiación de la Diputación de A Coruña.

