La Feira das Oportunidades organizada por el CCA repite éxito en su XVIII edición

El domingo fue el día de mayor afluencia de visitantes Raúl López Molina

Aunque habrá que esperar por la valoración de los responsables del colectivo organizador, una vez escuchados a la treintena de comerciantes que participaron en la misma, todo apunta a que la edición de la mayoría de edad de la Feira das Oportunidades de Carballo fue todo un éxito.

Ese al menos es lo que se desprende de la afluencia de visitantes que se registró durante todo el fin de semana en la carpa instalada en el parque de Rego da Balsa.

Tal y como se esperaba, el domingo fue el día en el que mayor número de gente visitó la misma y ahora falta por comprobar si el montante de ventas está en consonancia con el de visitantes.

En la jornada de clausura hubo mucho protagonismo para los más pequeños de la mano de la IV Pequefeira, que permitió a niños y niñas transformarse en comerciantes por un día para vender cosas elaboradas por ellos o que ya no utilizan.

En realidad habría que decir que hubo protagonismo infantil durante todo el desarrollo de la feria ya que desde el primer día se habilitó en la misma una zona específica de juego para ellos.

En la carpa, de 1.500 metros cuadrados de superficie, y en su zona anexa, acabaron exponiendo sus productos a precios muy competitivos una treintena de comerciantes.

También hubo representación del sector del automóvil con presencia de tres talleres que expusieron cerca de medio centenar de vehículos de ocasión.

Los responsables del Centro Comercial Aberto, entidad organizadora del evento, en colaboración con el Concello de Carballo, quieren agradecer la colaboración prestada por el propio Concello y la Diputación Provincial de A Coruña, pero también por la Brigada Municipal de Obras, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. l