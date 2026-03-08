La feria carballesa evidenció una clara contención en los precios de verduras y tubérculos

Un puesto de venta de verduras este domingo en la feria carballesa M.N.R.

El segundo domingo del mes de marzo se caracterizó por una ligera subida de las temperaturas que favoreció el desarrollo de las ferias en el occidente coruñés.

Este domingo fue día de mercado tanto en Cee como en Carballo, en donde a los habituales reclamos de los recintos de la Praza do Concello y A Milagrosa, se sumó la última jornada de la Feira das Oportunidades organizada por el Centro Comercial Aberto (CCA), en colaboración con el Concello.

En el centro de la urbe se notaba menos presencia de comerciantes que otras veces, con alguna que otra ausencia en el sector de los vendedores de fruta.

Por lo que respecta a los precios, en los productos de huerta, predominantes como siempre, se notaba cierta contención, de tal forma que los manojos de nabizas, berza gallega y grelos se mantienen y ya no superan los 2 euros.

El repollo se vendía a 2.80 euros el kilo y las piezas de coliflor a partir de 2 euros.

También la cotización de la patata se estanca entre 1 y 1.50 o, como mucho, 1.70 euros; los tomates entre 3 y 6.5 euros; pimiento morrón a 3 euros; puerros desde.50 euros; kiwi de 2 a 4 euros; los limones a 1.5 y 2 euros el kilo; y las haba común o de caldo, a 7 y 8 euros y la de fabada a 10 euros.

Otros artículos como el maracuyá de Borneiro (Cabana) se despachaba a 10 euros el kilo, y la docena de huevos camperos también se estanca en 5 euros pese a que seguimos en época de filloas.

La oferta del bote de miel oscilaba entre 10 y 12 euros y los quesos del pais, según peso, de 7 a 12 euros y a 10 euros el kilo.

Por lo que respecta al recinto de A Milagrosa, la avenida principal del barrio y las calles aledañas ofrecían un amplio mosaico de mercado ferial, con variedad de artículos de textil, calzado, bisutería, deportes, maquinaria y algo de alimentación.

La animación fue en aumento desde las 10 horas hasta que empezó a menguar alrededor de la 1 de la tarde.

Esta citas dominicales tienen a su vez la consiguiente repercusión en el comercio de proximidad de esas localidades, con mención especial para el sector de la hostelería, y la jornada de ayer no fue una excepción.

Setenta puestos en Cee

Setenta puestos en Cee La ligera subida de las temperaturas y el hecho de que incluso el sol hiciese acto de presencia en determinados momentos, también se dejó notar en la afluencia que registró el mercado celebrado en Cee.

En O Recheo se dieron cita setenta puestos ambulantes procedente de una amplia geografía, destacando el textil, calzado, bisutería, alimentación y varios.

Cee es una plaza acogedora y con gran poder de atracción, lo que beneficia al comercio local, muy abundante y dinámico y que a lo largo de la mañana dominical volvió a estar de lo más concurrido, al igual que los negocios hosteleros.

La moderna plaza de abastos recientemente remodelada, también condensaba la atención por sus productos frescos y de alimentación variada.

Después del crudo letargo invernal vivido este año, poco a poco empieza a abrirse paso el ambiente primaveral, algo que también beneficia a las ferias, que de ahora en adelante empezaron a atraer poco a poco a un mayor número de visitantes y a justificar su función de motor de dinamización económica.