El edificio de la antigua Cámara Agraria desaparecerá por fin del paisaje urbano carballés

El edificio de la Cámara Agraria de Carballo que será demolido en los próximos meses EC

El edificio abandonado de la antigua Cámara Agraria, situado en la avenida da Milagrosa de Carballo, desaparecerá finalmente del paisaje urbano tras años de deterioro y reclamaciones vecinales. La Xunta de Goberno Local aprobó en su sesión de este lunes la licencia urbanística necesaria para proceder a su demolición, una actuación promovida por la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia.

El inmueble, construido alrededor del año 1958, permanece en desuso desde hace años y se ha convertido con el tiempo en una estructura degradada en pleno barrio de A Milagrosa. La eliminación del edificio responde a una demanda creciente de los vecinos de la zona, que desde hace tiempo reclamaban una intervención sobre esta infraestructura obsoleta. Según el proyecto técnico aprobado, el volumen estimado de demolición asciende a unos 1.105 metros cúbicos.

El proyecto cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables de los servicios municipales y dispone además de la autorización previa de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, ya que el edificio se encuentra dentro del entorno de protección de un bien catalogado. De acuerdo con el acuerdo adoptado por la Xunta de Goberno Local, las obras deberán comenzar en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la licencia, mientras que el plazo máximo de ejecución de los trabajos será de dos años.

En las próximas semanas está previsto que la administración autonómica adjudique el contrato correspondiente al proyecto técnico de demolición, paso previo a la licitación de las obras. La intervención permitirá liberar un espacio de gran valor urbano en uno de los puntos más transitados del barrio de A Milagrosa. En el entorno inmediato se encuentran la capilla de A Milagrosa, la Escola de Arrabaldes, una plaza pública y varias pistas deportivas que son utilizadas habitualmente por los vecinos. La retirada del edificio abandonado supondrá, por tanto, una mejora significativa del entorno urbano, tanto desde el punto de vista estético como funcional, al recuperar un espacio que podrá integrarse de nuevo en la vida del barrio.

Más asuntos

Durante la sesión de la Xunta de Goberno Local también se aprobaron otras licencias urbanísticas para distintas actuaciones en el municipio. Entre ellas figura la instalación de un ascensor en un edificio residencial de la rúa Valle Inclán, con un presupuesto de 44.523 euros destinado a mejorar la accesibilidad. Asimismo, se autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar en el lugar de As Encrucilladas, en la parroquia de Oza, en una parcela de 939 metros cuadrados y con un presupuesto de 192.092 euros.

En el ámbito empresarial, el gobierno local dio luz verde a la construcción de una nave industrial destinada a taller de carpintería metálica en el parque empresarial de Bértoa, con una inversión prevista de más de 1,12 millones de euros. También se aprobó la ampliación de una nave dedicada a la ensamblaje y almacenaje de puertas y venta de ferretería en el mismo polígono, así como la construcción de una nave para la gestión y tratamiento de residuos de poliestireno en Queo de Arriba, con un presupuesto cercano a los 340.000 euros.

Por último, se autorizó la ejecución de obras para habilitar un restaurante provisional en Monte Peados, en la parroquia de Razo. El establecimiento se instalará en una edificación desmontable de una planta de unos 164 metros cuadrados que contará además con una terraza exterior.