Carballo

Un documental sobre los roles de género continúa la actividad alrededor del 8M en Carballo

Las dependencias del mercado acogieron la proyección de "Adeus Berta" y un coloquio posterior

Redacción
09/03/2026 21:29
8M Carballo
Proyección del documental en el mercado de Carballo
Mar Casal
La actividad alrededor del 8M continuó este lunes en Carballo, dentro del programa MercaEscola. En las dependencias del mercado se proyectó el filme “Adeus Berta”, un cortometraje dirigido por Fernando Tato y producido por Kraken Media SL, en el que se abordaron los roles de género, identidad y los cambios sociales. 

Tras la proyección hubo un coloquio con los asistentes, en el que se profundizó sobre estas cuestiones. La programación del 8 de marzo se completa con la continuidad del grupo de empoderamiento femenino ‘Camiñando xuntas’, coordinado por la consultora Nós Igualdade, que se llevará a cabo hasta el mes de junio, con ocho sesiones presenciales dirigidas a mujeres del Concello de Carballo. 

El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer la conciencia crítica, la autoestima y la autonomía personal a través de un proceso grupal participativo y vivencial. Las sesiones abordarán cuestiones como la socialización de género, los mandatos patriarcales interiorizados, la autoestima femenina, la comunicación asertiva, el establecimiento de límites y el liderazgo personal. El grupo funcionará como espacio seguro de reflexión, apoyo mutuo y sororidad. 

En los últimos días se llevaron a cabo diferentes propuestas para promover una igualdad real entre hombres y mujeres, con motivo del 8M. El domingo fue el día grande, con el acto central de la programación y una jornada abierta a la participación ciudadana que combinó reivindicación, actividades para todas las edades y música. En el manifiesto leído por las tres mujeres de diferentes partidos en la Corporación se puso el foco en las mujeres que sostienen la sociedad, recordando el lema impulsado por las Naciones Unidas este año: derechos, justicia y acción para avanzar hacia una igualdad real.

