Afigal facilitó más de 21 millones de euros a pymes y autónomos de la Costa da Morte en 2025

Sede de Afigal en el vivero de empresas de Carballo Cedida

Las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos de la Costa da Morte contaron durante el pasado año con un importante respaldo financiero a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Afigal. En 2025, la entidad avaló un total de 310 proyectos empresariales en la comarca, movilizando financiación por un importe superior a los 21 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% con respecto al ejercicio anterior.

El apoyo económico canalizado por Afigal permitió a las empresas abordar nuevas inversiones productivas, reforzar su liquidez o poner en marcha nuevos proyectos empresariales. Esta actividad contribuyó además al mantenimiento de más de 2.900 puestos de trabajo en la Costa da Morte, reforzando la estabilidad del tejido empresarial de la comarca.

La delegación que Afigal tiene en la zona, ubicada en el vivero de empresas de la Cámara de Comercio de A Coruña en el polígono empresarial de Bértoa, en Carballo, se ha consolidado desde su apertura en febrero de 2024 como un punto de referencia para pymes, autónomos y emprendedores que buscan mejorar sus condiciones de financiación y acceder al crédito con mayores garantías. La importancia de la Costa da Morte dentro de la actividad de la sociedad también se refleja en su base social.

En la actualidad, Afigal cuenta en la comarca con 2.707 empresas socias, lo que representa alrededor del 20% del total de su base societaria. En el conjunto de su ámbito de actuación —las provincias de A Coruña y Lugo— Afigal cerró el ejercicio 2025 superando los principales objetivos fijados en su plan estratégico. La entidad alcanzó un riesgo vivo de 328 millones de euros, distribuidos en 5.154 avales en vigor, superando así el objetivo previsto de 300 millones de euros. Durante el pasado año, la sociedad respaldó un total de 1.093 proyectos empresariales que lograron financiación por un importe superior a los 104 millones de euros, un 15% más que en 2024.

Esta actividad contribuyó al mantenimiento de 28.015 empleos en Galicia y permitió que la base social de la entidad superase los 13.300 socios entre pymes y autónomos. Entre los principales instrumentos de financiación gestionados por Afigal destacan las líneas promovidas por el Igape, destinadas a financiar inversiones productivas, circulante, reestructuración de deuda o garantías frente a terceros. Estas líneas cuentan con intereses subvencionados y continúan operativas en 2026, con importes que van desde los 3.000 euros hasta el millón de euros.

El perfil más habitual de las empresas apoyadas por Afigal durante el pasado año fue el de una pyme del sector servicios que necesitaba financiación para realizar inversiones. Por tipo de empresa, el 43% de las operaciones correspondieron a pymes, el 35% a micropymes y el 22% a autónomos. En cuanto a los sectores de actividad, el terciario concentró el 37% de las operaciones formalizadas, seguido del comercio con el 28%, la industria con el 13%, el sector primario con el 12% y la construcción con el uno por ciento.

Respecto al destino de la financiación, el 57% de los recursos se destinaron a inversiones productivas, mientras que el 37% se emplearon para cubrir necesidades de circulante. El resto correspondió a refinanciaciones y avales técnicos o especiales. Además, en línea con su compromiso con el emprendimiento, más de una cuarta parte de las operaciones formalizadas durante el pasado año, concretamente el 27%, tuvieron como destinatarios a emprendedores que iniciaban nuevos proyectos empresariales.