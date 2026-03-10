El Pazo da Cultura de Carballo acoge el II Festival de Bandas de Música

La primera edición del Festival

El Pazo da Cultura de Carballo se prepara para recibir este sábado, a las 19:00 horas, el II Festival de Bandas de Música, un evento organizado por el Conservatorio Municipal de Música (CMUS) de Carballo y abierto a toda la ciudadanía.

La cita promete una tarde llena de ritmo, melodía y talento, reuniendo diferentes formaciones musicales vinculadas tanto a la formación académica como a la práctica bandística, y ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de la música en directo mientras conoce el trabajo de las bandas y del alumnado de las escuelas de música locales.

El festival contará con la participación de la Banda de iniciación Santiago de Arteixo y la Banda de música infantil del CMUS Carballo, representando a las nuevas generaciones de músicos y mostrando el esfuerzo y la dedicación que ponen en su aprendizaje musical.

Asimismo, actuarán la Banda de Música Santiago de Arteixo y la Banda de Música CMUS Carballo, dos agrupaciones consolidadas que ofrecerán un repertorio variado, combinando piezas clásicas, tradicionales y contemporáneas, pensadas para el disfrute de todos los públicos.

El II Festival de Bandas de Música nace con el objetivo de consolidarse como una cita cultural de referencia en la comarca, promoviendo la música de banda y fomentando el encuentro y la colaboración entre diferentes agrupaciones musicales. Este tipo de eventos permite al público descubrir el trabajo de formación que se realiza en los conservatorios y escuelas de música.

Desde la organización se anima a la vecindad y a todas las personas amantes de la música a asistir a esta experiencia única, que no solo busca entretener, sino también acercar a la comunidad al mundo de la música de banda, fortalecer el tejido cultural local y fomentar la pasión por la música entre los más jóvenes. Además, la entrada es totalmente libre, lo que facilita la participación de familias, estudiantes y vecinos interesados en disfrutar de esta celebración musical.