Una empresa carballesa se abre paso en el mercado británico con ‘Galicia Avanza’

Representantes de la empresa Strow Sistemas en uno de los eventos de ‘Galicia Avanza’ Cedida

La empresa carballesa Strow Sistemas continúa ampliando su presencia internacional y ha puesto ahora el foco en el mercado británico gracias a su participación en el programa de aceleración empresarial ‘Galicia Avanza’. Esta iniciativa, impulsada por la Xunta de a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y gestionada por el Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), tiene como objetivo apoyar a pequeñas y medianas empresas gallegas innovadoras en su proceso de expansión exterior.

Strow Sistemas, especializada en sistemas de anclaje para fachadas ventiladas, cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el sector. Desde sus instalaciones en el polígono Carballo ha desarrollado soluciones técnicas para optimizar el rendimiento de este tipo de estructuras, combinando ingeniería, innovación y fabricación a medida. Sus sistemas, diseñados para facilitar la instalación y garantizar seguridad y durabilidad, han sido utilizados ya en más de tres millones de metros cuadrados de fachadas en España y también en proyectos repartidos por Europa, África, Asia y América.

Más de 150 empresas se implantaron en el polígono de Carballo en 14 años Más información

En el marco del programa ‘Galicia Avanza’, la firma ha diseñado un plan específico para consolidar su presencia en el Reino Unido, uno de los mercados más relevantes para el sector de la construcción sostenible. Para ello se llevó a cabo un estudio sectorial y una prospección comercial en el país británico, además de una estrategia de posicionamiento digital y el registro de su marca.

El proyecto culmina con la participación de la empresa en la feria internacional ‘Futurebuild’, que se celebra en Londres y que reúne a compañías y profesionales especializados en construcción sostenible e innovación arquitectónica.

Para hacerlo posible, durante los últimos diez meses la empresa carballesa ha trabajado dentro del programa ‘Galicia Avanza’, una iniciativa que se puso en marcha en 2022 con el objetivo de acelerar la internacionalización de empresas gallegas con base tecnológica o carácter innovador.

La IA será clave para la futura gestión y reciclaje de residuos municipales Más información

En su cuarta edición, que acaba de concluir, participaron un total de 30 pymes de toda la comunidad. Las compañías, entre ellas Strow Sistemas recibieron asesoramiento y apoyo para mejorar su estrategia comercial en el exterior, acceder a nuevos mercados o consolidar su presencia internacional. El programa también incluyó acciones relacionadas con la protección de marcas y diseños industriales, la adaptación de productos a nuevos mercados y la identificación de posibles alianzas con otras empresas. Entre las participantes de esta edición se encuentran también otras tres empresas de la provincia de A Coruña.

Una de ellas es Costumes Gastronómicas de Galicia, con sede en A Coruña, dedicada a la elaboración artesanal de empanada gallega de masa de pan quebrada. Otra de las compañías participantes es Fio de Martié, con sede en Bergondo, especializada en el diseño y confección de complementos de moda exclusivos, como pañuelos de seda, fulares, bañadores o corbatas. Completa el grupo de empresas coruñesas Safetop, (Oleiros) y con más de 35 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de protección individual. Su catálogo incluye más de 1.500 productos destinados a sectores industriales como el metal, la automoción o la construcción.