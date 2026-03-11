Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Carballo e Inserta Empleo avanzan en inclusión laboral de personas con diversidad funcional

El convenio entre el Concello y la entidad de la Fundación ONCE permitirá desarrollar programas de formación y facilitar el acceso al empleo en el municipio

Redacción
11/03/2026 19:54
Representantes de Inserta Empleo y del gobierno local trataron el convenio | cedida
Representantes de Inserta Empleo y del gobierno local trataron el convenio | cedida
 El Concello de Carballo e Inserta Empleo, entidad de la Fundación ONCE centrada en la formación y el empleo de personas con discapacidad, dieron los primeros pasos para la firma de un convenio de colaboración con el objetivo de promover la inclusión laboral en el municipio.

El acuerdo se alcanzó en una reunión en la que participaron el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Formación y Empleo, Iván Andrade; la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maica Ures; la directora de Inserta Empleo Galicia, Beatriz Gallego; y el delegado de la zona norte, Mauricio Martínez Balbís.

El convenio incluirá diferentes acciones para mejorar la empleabilidad de las personas con diversidad funcional. Entre ellas figuran programas de formación y orientación en la búsqueda de empleo dirigidos a las personas usuarias, acciones formativas para los distintos departamentos municipales e iniciativas formativas orientadas a las empresas. El Concello colaborará cediendo espacios para llevar a cabo estas actividades. 

Con esta colaboración, ambas entidades refuerzan su compromiso con la igualdad de oportunidades y la creación de una sociedad más inclusiva, en la que todas las personas puedan acceder al empleo en condiciones de igualdad

