Carballo e Inserta Empleo avanzan en inclusión laboral de personas con diversidad funcional

Representantes de Inserta Empleo y del gobierno local trataron el convenio | cedida

El Concello de Carballo e Inserta Empleo, entidad de la Fundación ONCE centrada en la formación y el empleo de personas con discapacidad, dieron los primeros pasos para la firma de un convenio de colaboración con el objetivo de promover la inclusión laboral en el municipio.

El acuerdo se alcanzó en una reunión en la que participaron el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Formación y Empleo, Iván Andrade; la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maica Ures; la directora de Inserta Empleo Galicia, Beatriz Gallego; y el delegado de la zona norte, Mauricio Martínez Balbís.

El convenio incluirá diferentes acciones para mejorar la empleabilidad de las personas con diversidad funcional. Entre ellas figuran programas de formación y orientación en la búsqueda de empleo dirigidos a las personas usuarias, acciones formativas para los distintos departamentos municipales e iniciativas formativas orientadas a las empresas. El Concello colaborará cediendo espacios para llevar a cabo estas actividades.

Con esta colaboración, ambas entidades refuerzan su compromiso con la igualdad de oportunidades y la creación de una sociedad más inclusiva, en la que todas las personas puedan acceder al empleo en condiciones de igualdad.